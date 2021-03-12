"Страны не афишируют": Ректор "Военмеха" заявил о начале космической гонки вооружений

Ректор "Военмеха" Константин Иванов не исключил начала космической гонки вооружений. "Но страны это не афишируют", - заявил он.

Государства могут тайно заниматься разработкой космического оружия. Такую возможность не исключил ректор Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Устинова Константин Иванов, пишет РИА ФАН.

Он пояснил, что "Военмех" активно занимается космосом. В частности, речь идет о создании систем противокосмической обороны для России. Однако официально ни одна страна мира не разрабатывает системы космического вооружения.

"Правда, никто не гарантирует, что не будет создано космическое вооружение. Думаю, такое оружие создают, но страны это не афишируют", - поведал Иванов.

Ранее американские военные заподозрили российские космические аппараты в попытке нападения, так как маневрирования спутника могут быть неотличимы от прямой атаки. Иван считает такие обвинения ложной информации.

Россия такими разработками пока не занимается. Однако в случае необходимости она может изменить свою позицию.

Как считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, вооружённый конфликт между Россией и США может начаться сразу в трёх точках мира. Речь идёт о Чёрном море, Донбассе и Арктике.

В первом случае напряжённость в регионе создают амбиции Вашингтона, усиление присутствия НАТО в Румынии и поддержка ВСУ. В Донбассе эскалацию конфликта провоцирует желание Киева вернуть Крым, ДНР и ЛНР. Поддержку украинским радикалам оказывают американцы, поставляя инструкторов и летальное оружие.

НАТО могут попытаться усилиться за счёт дополнительного пояса из стран, которые не могут претендовать на вступление в альянс по формальным причинам. Конфликт способен вспыхнуть буквально из-за одного выстрела, произведённого с территорий Украины, Грузии и Молдавии в сторону России.

А военный эксперт Александр Жилин уверен, что руководство НАТО пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений. Запад пытаются создать такие невыносимые условия, чтобы Москва приняла любой ультиматум.

"Они реализовали этот проект против Советского Союза... Любой ультиматум, дескать, эти условия, они уже будут по совокупности такого уровня, что страна будет на грани вообще выживания", - цитирует его слова Ura.ru.