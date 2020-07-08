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"Страны-изгои и близкие конкуренты": Глава Пентагона похвастался "сдерживанием" России

08 июля 2020, 19:00  •  59 • В мире
Глава Пентагона Марк Эспер подвел итоги первого года в этой должности. В своей речи Эспер похвастался успешным "сдерживанием" России. Наша страна вошла в перечень "близких конкурентов" наравне с Китаем. Глава Пентагона заявил и о противостоянии "странам-изгоям" - Северной Корее и Ирану.
Глава Пентагона Марк Эспер подвёл итоги своей деятельности на посту в первый год. Он рассказал, чего под его руководством удалось добиться американскому Министерству обороны.
"За прошедший год министерство сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая", - говорится в видеообращении Марка Эспера.
Эспер также отметил и другие успехи - контртеррористическую операцию с устранением "ключевых террористов", а также сохранение свободы мореплавания в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
Напомним, это не первое агрессивное заявление, которое в последнее время позволяют себе американцы. Так, недавно появился материал в СМИ о сотрудничестве русских в Афганистане с членами "Талибана" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). В результате посольство России в США выразило обеспокоенность призывами "свести счёты с русскими" после публикации в газете The New York Times фейка о премиях за убийства американских солдат в Афганистане.

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