"Страны-изгои и близкие конкуренты": Глава Пентагона похвастался "сдерживанием" России

Глава Пентагона Марк Эспер подвёл итоги своей деятельности на посту в первый год. Он рассказал, чего под его руководством удалось добиться американскому Министерству обороны.

"За прошедший год министерство сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая", - говорится в видеообращении Марка Эспера.

Эспер также отметил и другие успехи - контртеррористическую операцию с устранением "ключевых террористов", а также сохранение свободы мореплавания в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.

Напомним, это не первое агрессивное заявление, которое в последнее время позволяют себе американцы. Так, недавно появился материал в СМИ о сотрудничестве русских в Афганистане с членами "Талибана" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). В результате посольство России в США выразило обеспокоенность призывами "свести счёты с русскими" после публикации в газете The New York Times фейка о премиях за убийства американских солдат в Афганистане.