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"Страну толкают в капкан": Турецкие политики высказались о войне с Сирией

01 марта 2020, 17:39  •  180 • Политика
Война с Сирией — это ловушка, в которую толкают Турцию и лично Реджепа Эрдогана администрации США и Израиля. По мнению турецких политиков, Турцию просто "толкают в капакан".
Война с Сирией стала бы "капканом" для Турции и лично её президента Реджепа Эрдогана. Такое мнение высказали в турецкой партии Vatan ("Родина"), передаёт РИА Новости.
Политики отмечают, что напряжённость в отношениях с Сирией вызывает опасения.
"Мы предупреждаем: Турцию толкают в капкан", — заявили в партии, добавив, что туда же втягивают и президента страны.
"Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией", — предупреждают политики.
В партии считают, что в случае войны с Сирией Турция будет изолирована, кроме того, боевые действия с САР оттолкнут её от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая.
Ранее сообщалось, что президент Турции рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным, в ходе которого Реджеп Эрдоган выдвинул предложение по Сирии. Как отметил накануне российский сенатор Алексей Пушков, президент Турции умолчал в своём рассказе о самом важном — об ответе Путина. В Сети иронично предполагают: вероятно, переводчики не справились.

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