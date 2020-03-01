"Страну толкают в капкан": Турецкие политики высказались о войне с Сирией

Война с Сирией стала бы "капканом" для Турции и лично её президента Реджепа Эрдогана. Такое мнение высказали в турецкой партии Vatan ("Родина"), передаёт РИА Новости.

Политики отмечают, что напряжённость в отношениях с Сирией вызывает опасения.

"Мы предупреждаем: Турцию толкают в капкан", — заявили в партии, добавив, что туда же втягивают и президента страны.

"Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией", — предупреждают политики.

В партии считают, что в случае войны с Сирией Турция будет изолирована, кроме того, боевые действия с САР оттолкнут её от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая.

Ранее сообщалось, что президент Турции рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным, в ходе которого Реджеп Эрдоган выдвинул предложение по Сирии. Как отметил накануне российский сенатор Алексей Пушков, президент Турции умолчал в своём рассказе о самом важном — об ответе Путина. В Сети иронично предполагают: вероятно, переводчики не справились.