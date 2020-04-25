"Страной управляет шарахающаяся своей тени власть": Украинец пригрозил выкормышам Сороса

Украинский юрист Андрей Портнов, с которого началось уголовное преследование экс-президента Незалежной Петра Порошенко, сообщил о тотальном влиянии структур миллиардера Джорджа Сороса на власти страны. Он отметил, что фонд Сороса, по сути, управляет действующей властью.

При этом, указал Портнов, на своём сайте фонд сообщает об иностранном финансировании своего кадрового влияния и управленческих решений в правоохранительных органах Украины.

"Вам повезло, что страной управляет шарахающаяся своей тени власть. У меня бы вы уже чемоданы складывали, одновременно покупая билеты на ближайший самолёт", - заметил он в своём телеграм-канале.

Речь идёт о выделении гранта для конкурсного подбора кадров "громадського контролю".

Кроме того, как ранее сообщал Портнов, соросовский Фонд "Возрождение" официально доплачивал следователям и прокурорам, расследовавшим Майдан в "правильном" ключе.

В свою очередь, отмечает киевский адвокат Татьяна Монтян, Россия могла бы оказывать влияние на нынешнюю Украину. В частности, полагает она, Кремлю нужно было следовать примеру США: отбирать на Украине толковых молодых людей и давать им возможность учиться в России, передаёт "Дни.ру".

На фоне коронавируса и грядущих экономических потрясений в Незалежной всё громче звучат прогнозы о неминуемом распаде страны. Элиты на местах укрепляются и начинают вести независимую от Киева политику, ранее публично предупреждала бывший депутат Верховной рады Анна Герман.