"Странный маршрут" русского самолёта вызвал споры в Финляндии

Финские военные опровергли заявление главы оборонного комитета парламента страны о некоем странном маршруте самолёта из России.

В Финляндии опровергли заявления, что грузовой самолёт из России летел "странным маршрутом". В пресс-службе финских ВВС уточнили, что борт авиакомпании AirBridgeCargo Airlines 15 января летел по согласованному маршруту.

Кроме того, подчеркнули военные, воздушное пространство страны под контролем и все авиаперелёты мониторятся круглосуточно.

Рассуждения, что иностранный борт летел "странным маршрутом", не более чем спекуляции, указали представители финских ВВС.

Таким заявлением военные опровергли слова главы оборонного комитета парламента.

Так, Илкка Канерва ранее высказал мнение, что правительству Финляндии следует обратиться к России за разъяснениями в связи с "необычным маршрутом" самолёта, направлявшегося из Москвы в немецкий Лейпциг, но пролетевшего, по заявлениям СМИ, недалеко от города Тиккакоски, где находятся база ВВС, Управление ВВС Финляндии, военно-воздушная академия, командование материально-технического обеспечения C4IS, а также Центр разведки Оборонительных сил страны.