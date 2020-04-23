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"Странное самоубийство": Депутат Мосгордумы усомнился в информации о гибели Леонида Ошарина

23 апреля 2020, 00:10  •  72 • Политика
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов усомнился в информации о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Он подчеркнул, что это "странное самоубийство".
Депутат Московской городской Думы Евгений Герасимов передал агентству РИА "Новости", что заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, согласно предварительным данным, совершил суицид.
Он добавил, что ситуация достаточно необычная и вызывает вопросы.
Это странное самоубийство, - подчеркнул депутат.
Герасимов заметил, что погибший был в Крыму в отпуске. При этом он не исключил также, что там у Ошарина могли быть запланированы и какие-то деловые мероприятия.
По своим или не своим делам он туда поехал, в будущем станет известно… Наверное, были и деловые вопросы, - предположил член Мосгордумы.
Ранее дочь замглавы столичного департамента культуры Анастасия написала в Facebook, что её отец исчез. Его искали как в Москве, так и в Крыму. В итоге Герасимов сообщил, что Ошарин был обнаружен мёртвым в Крыму.
"Вечерняя Москва" собрала досье на Ошарина. Кроме того, журналисты поговорили с коллегой погибшего - бывшим руководителем московского департамента культуры Сергеем Капковым. Он подчеркнул, что не знает о проблемах, которые могли бы привести к самоубийству. В то же время, добавил, что в принципе не осведомлён касаемо инцидента, однако помнит ушедшего из жизни, как большого профессионала.

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