"Странное поведение" Байдена объяснили возрастом, а не испугом перед Путиным

Президент США Джо Байден в ходе климатического саммита отметился "странным поведением", что накануне обсуждали журналисты, даже предполагая, что американский президент испугался Путина. Политолог Марат Баширов считает, что причина не в испуге, а в возрасте.

Ведущая политического ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева, комментируя в эфире климатический саммит, отметила, что у президента США Джо Байдена есть страх перед президентом России Владимиром Путиным. Первые лица стран мира принимали участие в саммите накануне. Владимира Путина в качестве участника пригласил Джо Байден.

В глаза Путину Байден - хотя вот он, Путин, перед тобой, гигантский экран - так ни разу и не посмотрел. Стыдно, может быть, после того словечка "убийца" или испугался? - продолжила свою мысль Ольга Скабеева, добавив, что, в отличие от коллег, президент США даже на удалённой встрече был в маске.

Кроме того, было отмечено, что президент США покинул саммит ещё до его окончания.

Политолог Марат Баширов, говоря о климатическом саммите в беседе с Царьградом, отметил, что событие вёл госсекретарь США Энтони Блинкен, таким образом, американское присутствие даже после ухода Байдена было обеспечено.

"Я бы не искал здесь какой-то скрытый смысл. А вот то, что они все заявляли разные версии и скорости потепления, и борьбы с потеплением, и свои ориентиры в части снижения выбросов СО2, это говорит о том, что государства ещё далеки от единого плана действий, соответственно, огромное поле для работы экспертов", - добавил Баширов.

Отдельно эксперт высказался и о предположении, будто Байден боится Путина, поскольку не смотрит в глаза, а занимается бумагами:

"Это совершенно неважно, всё-таки Байден достаточно пожилой человек, ему очень тяжело, во-первых, было вообще разбираться в том, что происходило. Если вы читали перевод, он больше говорил о внутренней повестке, о том, что будут созданы рабочие места, о том, что он будет спасать темнокожее население. То есть он отрабатывал свою внутреннюю аудиторию, он с точки зрения внешнеполитических каких-то оттенков на это вообще не смотрел. Поэтому не вижу здесь какой-то почвы для спекуляции", - добавил Баширов.