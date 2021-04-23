Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
Главная / Политика

"Странное поведение" Байдена объяснили возрастом, а не испугом перед Путиным

23 апреля 2021, 17:00  •  192 • Политика
Президент США Джо Байден в ходе климатического саммита отметился "странным поведением", что накануне обсуждали журналисты, даже предполагая, что американский президент испугался Путина. Политолог Марат Баширов считает, что причина не в испуге, а в возрасте.
Ведущая политического ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева, комментируя в эфире климатический саммит, отметила, что у президента США Джо Байдена есть страх перед президентом России Владимиром Путиным. Первые лица стран мира принимали участие в саммите накануне. Владимира Путина в качестве участника пригласил Джо Байден.
В глаза Путину Байден - хотя вот он, Путин, перед тобой, гигантский экран - так ни разу и не посмотрел. Стыдно, может быть, после того словечка "убийца" или испугался? - продолжила свою мысль Ольга Скабеева, добавив, что, в отличие от коллег, президент США даже на удалённой встрече был в маске.
Кроме того, было отмечено, что президент США покинул саммит ещё до его окончания.
Политолог Марат Баширов, говоря о климатическом саммите в беседе с Царьградом, отметил, что событие вёл госсекретарь США Энтони Блинкен, таким образом, американское присутствие даже после ухода Байдена было обеспечено.
"Я бы не искал здесь какой-то скрытый смысл. А вот то, что они все заявляли разные версии и скорости потепления, и борьбы с потеплением, и свои ориентиры в части снижения выбросов СО2, это говорит о том, что государства ещё далеки от единого плана действий, соответственно, огромное поле для работы экспертов", - добавил Баширов.
Отдельно эксперт высказался и о предположении, будто Байден боится Путина, поскольку не смотрит в глаза, а занимается бумагами:
"Это совершенно неважно, всё-таки Байден достаточно пожилой человек, ему очень тяжело, во-первых, было вообще разбираться в том, что происходило. Если вы читали перевод, он больше говорил о внутренней повестке, о том, что будут созданы рабочие места, о том, что он будет спасать темнокожее население. То есть он отрабатывал свою внутреннюю аудиторию, он с точки зрения внешнеполитических каких-то оттенков на это вообще не смотрел. Поэтому не вижу здесь какой-то почвы для спекуляции", - добавил Баширов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



192
Источник
Похожие новости
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену
23 апреля 2021, 06:55
"Вмешательство во вмешательство"? Россия сделала важное предложение США
23 апреля 2021, 06:55
"Я рад": Вернувшийся в США посол раскрыл свои планы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2021, 01:00
"Пусть боятся "Коралла": Турки возмутились русским намёком на печальную судьбу "Байрактаров"
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.