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"Страна-вакциноколонка": российская вакцина вызвала "жгучую боль" западных СМИ
12 августа 2020, 16:05 • 150 • Политика
Казалось бы, разработка и регистрация первой в мире вакцины от коронавируса должна вызывать если не радость, то надежду на скорое окончание пандемии. Но... для западных СМИ произошедшее стало трагедией. "Жгучую боль" журналистов иронично комментируют читатели. Мол, теперь Россия - "страна-вакциноколонка".
Счастья западным наблюдателям в средствах массовой информации новость о русской вакцине от коронавируса не принесла. Скорее, случилась "жгучая боль" так называемых свободных журналистов, как метко подметили авторы блога "Радио Стыдоба". И действительно, какую публикацию ни возьми, так создание вакцины от COVID-19, которую ждали всем миром, вызывает больше вопросов.
Например, радио "Свобода" вместе с русской службой "Голоса Америки" писали о сомнениях учёных. Мол, сомневаются в безопасности. Deutsche Welle была более аккуратна в формулировках, по крайней мере, в заголовках просто задавали вопрос: "Надёжна ли она (вакцина. - Ред.)?"
Есть и публикации Reuters, где немецкие спикеры интересовались, почему Россия не опубликовала подробные отчёты об исследованиях. Наконец, The Washington Post и вовсе заявил, что Россия представила вакцину до окончания тестирования... Словом, яда в публикациях больше, чем здравого смысла. С другой стороны, многие страны мира уже направили запросы российским представителям о возможности закупки созданного препарата.
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