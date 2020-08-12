"Страна-вакциноколонка": российская вакцина вызвала "жгучую боль" западных СМИ

Счастья западным наблюдателям в средствах массовой информации новость о русской вакцине от коронавируса не принесла. Скорее, случилась "жгучая боль" так называемых свободных журналистов, как метко подметили авторы блога "Радио Стыдоба". И действительно, какую публикацию ни возьми, так создание вакцины от COVID-19, которую ждали всем миром, вызывает больше вопросов.

Например, радио "Свобода" вместе с русской службой "Голоса Америки" писали о сомнениях учёных. Мол, сомневаются в безопасности. Deutsche Welle была более аккуратна в формулировках, по крайней мере, в заголовках просто задавали вопрос: "Надёжна ли она (вакцина. - Ред.)?"

Есть и публикации Reuters, где немецкие спикеры интересовались, почему Россия не опубликовала подробные отчёты об исследованиях. Наконец, The Washington Post и вовсе заявил, что Россия представила вакцину до окончания тестирования... Словом, яда в публикациях больше, чем здравого смысла. С другой стороны, многие страны мира уже направили запросы российским представителям о возможности закупки созданного препарата.