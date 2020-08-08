"Страна свободы"? В ФРГ ответили на угрозу "финансового разрушения" из-за "Северного потока - 2"

В Германии ответили на угрозы о "финансовом разрушении" немецкого порта, последовавшие от американских сенаторов. Ранее появилась информация, что США готовятся ввести ограничительные меры против немецкой компании Fahrhafen Sassnitz GmbH. В бундестаге считают, что это означает дальнейшую эскалацию конфликта.

Как прокомментировал для "РИА Новости" немецкий депутат, официальный представитель фракции Свободной демократической партии в бундестаге по вопросам энергетики Мартин Науманн, эта инициатива явно исходит от властей США, а не от "отдельных агрессивно настроенных сенаторов". Науманн считает, что выбор выражения "неуместен для диалога между партнёрами".

"С такими угрозами бывшая "страна свободы" всё больше становится игрушкой геополитических рисков в духе президента США Дональда Трампа. Я до сих пор считаю, что путь сотрудничества, а не конфронтации - это единственный правильный путь. В конце концов, рыночная экономика решит, откуда Европа будет получать энергоносители в будущем. Тот факт, что нам, вероятно, нужно всё больше и больше энергоносителей для нашего уровня жизни в Европе, должен быть принят и в США", - подчеркнул представитель партии.