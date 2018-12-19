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"Страна-рэкетир опять ищет, чем нас зажать": Сеть реагирует на введение США очередных санкций
19 декабря 2018, 07:09 • 148 • В мире
В Госдепе сообщили, что США продолжают готовить очередной пакет антироссийских санкций в связи с "отравлением в Солсбери". "Страна-рэкетир снова ищет, чем нас еще зажать", - реагируют в соцсетях.
В Белом доме продолжают рассматривать возможность введения дополнительных санкций в свете "дела об отравлении в Солсбери". Как заявили в Госдепартаменте, Россия так и не выполнила предъявленных к ней требований в рамках закона США "О контроле за химическим и биологическим оружием".
"Мы не анонсируем санкции, но это то, что мы продолжаем рассматривать, и то, по поводу чего мы хотели бы быть уверенными, что мы сделаем это правильно", - сказал представитель Госдепартамента.
Речь идёт о "втором раунде" ограничительных мер против России. Первый пакет был введён 27 августа. Второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране и препятствовать предоставлению ей международных займов и прочее.
Пользователи в Сети отреагировали на сообщение Госдепа с сарказмом. "Страна-рэкетир опять ищет, чем бы нас еще зажать", - пишут комментаторы.
"Когда каждый раз принимают против нас какие-то документы, пакеты, новые санкции", "А что, стоит волноваться? Пора? Начали: нас так волнуют ваши санкции", "Когда же отстанут от России? России наплевать на все санкции. Россия пойдёт своим путём", "А, так вот чего у Пети запрыгали с санкциями! На Большого брата равняются".
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