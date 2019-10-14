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"Страна необъятна и красива": Песков - о предпочтениях Путина при выборе мест для отдыха

14 октября 2019, 12:24  •  28 • Политика
Свой недавний короткий отпуск глава государства провел в Сибири. В поездке традиционно Владимира Путина сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу, вместе с которым они собирали грибы и ягоды, а также любовались красотами сибирской природы. Почему президент выбирает места для отдыха именно в России, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Страна необъятна и красива", - сказал он.
В эфире программы "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале "Россия 1", Песков рассказал, что президент неоднократно говорил о том, насколько богата и красива Россия, а одна из задач главы государства - на своем примере популяризовать те места, "о существовании которых большинство граждан, может, и не знают".
В то же время, отметил пресс-секретарь, даже на отдыхе Владимир Путин продолжает думать о работе, поскольку на его плечах находится огромный груз. И даже во время отдыха он должен держать в поле своего внимания огромное число судьбоносных для страны процессов, которые происходят ежесекундно.
"Это действительно так. И со знаком плюс, и со знаком минус. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой", - резюмировал Дмитрий Песков.
Российский лидер всегда предпочитал активный отдых. Однако загруженный график работы привел к тому, что у президента сейчас нет полноформатных выходных.
"Перед подписанием ему зачастую требуются консультации с руководителями ведомств, органов власти, поэтому полноценных выходных у него не бывает", - цитирует РИА ФАН комментарий Пескова от 20 сентября.
Проблемы возникли и в этом году. Летом Путин всегда старается выкроить себе время на отдых. Например, в Республике Тыва, которую он неоднократно посещал.
В последний раз президент посещал регион в конце августа 2018 года, но вместо традиционной рыбалки предпочел видовой туризм. В поездке российского лидера сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, руководитель ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и глава республики Шолбан Кара-оол.
"Путин походил по горам, полюбовался красотами", - сказал Песков.
Но в 2019 году президенту России пришлось отказаться от августовских планов на отпуск. Как сообщает телеканал "360", глава государства был вынужден совмещать отдых с рабочими мероприятиями. В итоге полноценного отпуска у него не было.
Похожая ситуация произошла и летом 2016 года, когда график Владимира Путина был расписан вплоть до сентября. Об этом напомнило издание polit.info.

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