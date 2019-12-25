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"Страна, которая построила атомный ледокол, - может всё": В ОСК готовы построить судно для "Северного потока - 2"

25 декабря 2019, 09:39  •  210 • Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик для завершения укладки газопровода "Северный поток - 2". "Страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать всё", - подчеркнул глава Объединённой судостроительной корпорации.
России не составит труда построить собственное судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
По его словам, с технической точки зрения, в строительстве такого судна нет ничего сложного. На создание такого судна с нуля нужно примерно полтора-два года на проектирование и три-четыре года - на строительство. Глава ОСК отметил, что у России уже есть богатый опыт в реализации подобных проектов, последним из которых является нефтяная платформа "Приразломная" в Печорском море.
"Страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать все. И в этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если у нас будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и потом к строительству такого судна", - сказал Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что, несмотря на задержку в ходе строительства "Северного потока - 2", газопровод будет достроен.
По его словам, опоздание реализации проекта составит несколько месяцев. Однако, подчеркнул он, это некритично. "Это всё равно месяцы, месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа?" - приводит его слова ТАСС.
Глава кабмина подчеркнул, что у "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это всё проложить.
Напомним, что сенат конгресса США ранее одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала палата представителей. 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу.
На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ. В свою очередь, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что из 2460 километров газопровода "Северный поток - 2" уже уложено более 2300 километров - таким образом, он готов примерно на 93 процента от своей проектной трассы. При этом подчёркивается, что компании, поддерживающие проект, продолжают работать над скорейшим его запуском.

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