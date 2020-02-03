|
"Страна-флюгер", "гиена Европы": Архивные записи о планах Польши перед войной привели граждан в ярость
03 февраля 2020, 18:24 • 74 • В мире
В Сети на фоне заявлений польского МИД о неких репарациях от Москвы привели отрывки из архивных записей о планах Варшавы перед Второй мировой войной. Граждане, узнав о намерениях поляков против СССР, пришли в негодование и ярость. "Страна-флюгер", "гиена Европы", - пишут комментаторы.
На днях в польском МИД повторили требования о репарациях от Москвы за некий ущерб, нанесенный Польше в годы Второй мировой войны. В российском МИД в ответ на эти заявления посоветовали польскому дипломату, озвучившему это абсурдное требование, перестать шаромыжничать.
На этом фоне в рунете решили вспомнить о планах Польши на собственное политическое будущее в конце тридцатых годов XX века. Вскрывшиеся архивные документы рассказали об истинных намерениях поляков.
Скриншот twitter.com/spacelordrock
Так, пользователь Twitter под ником spacelordrock поделился отрывками из документов. В них, в частности, говорится, что в сентябре 1938 года польский посол в Париже Лукасевич говорит послу США, что "в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии Польша готова к войне с Советским Союзом плечом к плечу с Германией".
Кроме того, судя по записи, настрой у Варшавы был боевой. О чём также свидетельствуют слова дипломата: "Польское правительство уверено в том, что в течении трёх месяцев русские войска будут полностью разгромлены, и Россия не будет представлять собой даже подобия государства".
"Ещё немного о стране, "жертве двух тоталитарных режимов", - иронично отметил пользователь spacelordrock.
Подписчики не сдержались в гневных оценках: "Страна-флюгер", "Гиена Европы".
"Польша - фашистский прихвостень, палач и садист наравне с фашистской Германией. Всегда мечтала уничтожить Россию и российский народ со времен царя Гороха. Это подленькая страна пойдет на все… Ни чести ни совести. Выводы на будущее", - констатировала o43602906.
"Понятно, почему мы не стали помогать Армии Крайовой в Варшаве! Жертвовать своими людьми ради тех, кто тебя так ненавидит - нет", - резюмировал ksuman_ru.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2020, 07:54
|
02 февраля 2020, 13:09
|
01 февраля 2020, 16:12
|
01 февраля 2020, 01:24
|
02 февраля 2020, 03:24
|
30 января 2020, 16:54
|
29 января 2020, 11:39