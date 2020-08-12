"Страна - не резиновая!": Меркури о приглашении "жертв режима" Лукашенко на ПМЖ в Литву

Литва предоставила убежище бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова принять всех, кто пострадал в протестах в Белоруссии.

Литовская Республика готова предоставить убежище силам, пытающимся создать свободу и демократию, - заявил литовский лидер. Литва - не резиновая! - едко комментирует журналист Илияс Меркури. Это пока не присоединилась к Польше. Вместе всех смогут принять, - добавляет в Twitter Андрей Папашенко @dront20081.

Напомним, что после второй ночи протестов в Минске, которая отметилась первой гибелью человека, кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская призвала своих сторонников прекратить стычки с правоохранителями и разойтись по домам. Позже стало известно, что она покинула Белоруссию и получила убежище в Литве.

Фото: скриншот Twitter/@imerkouri