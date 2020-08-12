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"Страна - не резиновая!": Меркури о приглашении "жертв режима" Лукашенко на ПМЖ в Литву
12 августа 2020, 08:45 • 119 • Политика
Президент Литвы обещает убежище пострадавшим в протестах белорусам. "Литва - не резиновая!" - прокомментировал ситуацию журналист Илияс Меркури.
Литва предоставила убежище бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова принять всех, кто пострадал в протестах в Белоруссии.
Напомним, что после второй ночи протестов в Минске, которая отметилась первой гибелью человека, кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская призвала своих сторонников прекратить стычки с правоохранителями и разойтись по домам. Позже стало известно, что она покинула Белоруссию и получила убежище в Литве.
Фото: скриншот Twitter/@imerkouri
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