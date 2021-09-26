"Страх или смирение?": Что скрывается за признанием Пентагоном превосходства России - Baijiahao

Армия России вынудила Пентагон признать свои недостатки, пишет Baijiahao. "Что может скрываться за этим заявлением - страх или смирение?" - задаются вопросом китайские аналитики.

В США признали, что армия России "невероятно сильна", так как за последние 20 лет провела масштабную модернизацию вооружений. С чем связано внезапное откровение Пентагона, попытались разобраться эксперты китайского издания Baijiahao.

Речь идёт о словах генерала армии США и замглавы Объединённого комитета начальников штабов американских вооружённых сил Джона Хайтена. Он заявил о превосходстве русского оружия над американским.

Что может скрываться за этим заявлением - страх или смирение? Или, возможно, Пентагон преследует какую-то стратегическую цель?

- задаётся вопросом китайское издание.

Аналитики отмечают, что и Россия, и США являются мощными ядерными державами. Однако русские разработки стратегического оружия продвигаются настолько быстро, что американцы опасаются делать излишне резкие шаги в отношении России.

Китайские эксперты предполагают, что в Пентагоне были просто вынуждены признать свои недостатки. В частности, что темпы модернизации американских вооружённых сил слишком низкие.

Вместе с тем аналитики не исключают, что заявление американского генерала было сделано для того, чтобы стать толчком к ускорению военных разработок в США. Однако если это действительно произойдёт, то Россия немедленно отреагирует. При этом эксперты полагают, что ни одна из сторон в действительности не заинтересована в реальном ядерном конфликте.

И США, и Россия будут использовать стратегический потенциал лишь для сдерживания друг друга,

- приводит "ПолитРоссия" перевод статьи китайского издания.

Напомним, после провала на Ближнем Востоке генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай дать отпор террористическим группировкам, которые базируются в Афганистане. Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью, которое он дал телеканалу "360", предположил, что в альянсе началась переоценка ценностей.

Возможно, что в организации готовы в будущем сотрудничать с Москвой и Пекином по целому ряду вопросов. Россия давно предлагала взаимодействовать по линии ОДКБ и НАТО, но альянс в "колониально-имперском духе" игнорировал инициативу.