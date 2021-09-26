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"Страх или смирение?": Что скрывается за признанием Пентагоном превосходства России - Baijiahao

26 сентября 2021, 02:30  •  85 • Политика
Армия России вынудила Пентагон признать свои недостатки, пишет Baijiahao. "Что может скрываться за этим заявлением - страх или смирение?" - задаются вопросом китайские аналитики.
В США признали, что армия России "невероятно сильна", так как за последние 20 лет провела масштабную модернизацию вооружений. С чем связано внезапное откровение Пентагона, попытались разобраться эксперты китайского издания Baijiahao.
Речь идёт о словах генерала армии США и замглавы Объединённого комитета начальников штабов американских вооружённых сил Джона Хайтена. Он заявил о превосходстве русского оружия над американским.
Что может скрываться за этим заявлением - страх или смирение? Или, возможно, Пентагон преследует какую-то стратегическую цель?
- задаётся вопросом китайское издание.
Аналитики отмечают, что и Россия, и США являются мощными ядерными державами. Однако русские разработки стратегического оружия продвигаются настолько быстро, что американцы опасаются делать излишне резкие шаги в отношении России.
Китайские эксперты предполагают, что в Пентагоне были просто вынуждены признать свои недостатки. В частности, что темпы модернизации американских вооружённых сил слишком низкие.
Вместе с тем аналитики не исключают, что заявление американского генерала было сделано для того, чтобы стать толчком к ускорению военных разработок в США. Однако если это действительно произойдёт, то Россия немедленно отреагирует. При этом эксперты полагают, что ни одна из сторон в действительности не заинтересована в реальном ядерном конфликте.
И США, и Россия будут использовать стратегический потенциал лишь для сдерживания друг друга,
- приводит "ПолитРоссия" перевод статьи китайского издания.
Напомним, после провала на Ближнем Востоке генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай дать отпор террористическим группировкам, которые базируются в Афганистане. Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью, которое он дал телеканалу "360", предположил, что в альянсе началась переоценка ценностей.
Возможно, что в организации готовы в будущем сотрудничать с Москвой и Пекином по целому ряду вопросов. Россия давно предлагала взаимодействовать по линии ОДКБ и НАТО, но альянс в "колониально-имперском духе" игнорировал инициативу.

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