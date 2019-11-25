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"Страх и ненависть в рядах ВСУ - в ход пошли шаманы": Безсонов раскрыл новых "защитников" армии Украины

25 ноября 2019, 21:09  •  138 • В мире
Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов на своей странице в соцсети опубликовал видео, в котором один из украинских военных под позывным "Шаман" рассказывает, как направляет "духов" против ополченцев. "Страх и ненависть в рядах ВСУ - в ход пошли шаманы", - иронизирует Безсонов над новыми "защитниками" армии Украины.
У украинских военных появились новые "защитники" и соратники - "духи". О том, что они существуют и даже якобы "работают" на армию Незалежной, рассказал один из бойцов ВСУ с позывным "Шаман".
"Призываешь духов, духи ниспошляются на тебя. Спускаются. Ты им даёшь команду. Они идут работают, потом приходят докладывают: "Шаман, всё в порядке", - рассказал он в интервью ICTV.
Это видео разместил у себя на странице в соцсети Twitter заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, отметив, что "психическое состояние "воинов света" оставляет желать лучшего".
"Страх и ненависть в рядах ВСУ - в ход пошли шаманы, которые призывают духов и отправляют их в атаку на позиции Вооружённых сил ДНР, - иронизирует Безсонов. - Продолжение следует".
Фото: скриншот twitter/Goodwin87957367
Пользователи тоже не сдерживали иронии. Под постом даже обратили внимание на сходство в увлечении мистикой военных ВСУ и солдат фашистской Германии.
"Они ещё и духов вызывают. Прям как гитлеровцы, те тоже разной мистикой увлекались", - отмечает @krot_iz_kgb.
"Без бубна и мовы нет спасения", - иронизирует @Dikegoddess.
"Естественно. Они же уже видят суровых ангелов, охраняющих Донбасс от скакуасов. Вот и начали призывать тёмных духов", - считает @PolelitelMuh.
"Так, может, хлопцам по домам пора? Шаман с духами управится один? Чего там толпой в окопах торчать!" - советует @KardashMagdalin.
Любопытно, но о своей "работе" "Шаман" рассказывал по-русски. На это также обратили внимание интернет-пользователи.
"Не настоящий шаман. Древнею мовою не пользуется. А как без неё духи его понимают? Никак", - отметил под постом Безсонова политолог Виталий Третьяков.

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