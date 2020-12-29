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"Страдать, плакать, покушаться": Дмитрий Медведев оказался пророком. Но выяснилось это спустя год

29 декабря 2020, 20:45  •  175 • Политика
Дмитрий Медведев, как пишет теперь журналист Дмитрий Смирнов, оказался пророком. Дело в том, что прошлое новогоднее поздравление Медведева, прозвучавшее год назад, как нельзя лучше отражает то, что произошло с нами в 2020 году. "Страдать, плакать, покушаться..." - как известно, Медведев привёл слова Антона Чехова.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канун прошлого Нового года выступил с интереснейшей речью, которая тогда казалась если не циничной, то печальной. Медведев говорил о том, что не стоит "радоваться такой чепухе, как Новый год". К слову, это не авторская реплика Дмитрия Анатольевича, а сказанная в своё время русским писателем Антоном Чеховым.
Если быть совсем точными, полная цитата Чехова звучит так:
"Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже… По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство".
Уходящий 2020 год показал, что Дмитрий Медведев, приводя эту цитату, был прав в настроениях. И на этот момент обратил внимание журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном Телеграм-канале "Пул № 3".
"Пора признать, что лучше всех знал, чего ждать от 2020 года, Дмитрий Медведев", - написал корреспондент, а Дмитрий Медведев тут же предстал в роли своего рода пророка.

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