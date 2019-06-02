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"Страдать не буду": Объявленный "врагом Украины" Познер высмеял украинских националистов

02 июня 2019, 17:24  •  90 • Политика
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал попадание в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". "Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Нет", - сказал он.
Украинский экстремистский сайт "Миротворец" добавил в свою базу "врагов Украины" российского телеведущего Владимира Познера. Последний прокомментировал ситуацию на своём официальном сайте.
Он написал, что не считает себя врагом украинского государства. Также он добавил, что не будет страдать из-за того, что теперь ему закрыт въезд на территорию Незалежной. Телеведущий отметил, что вообще "комментировать глупости - дело пустое".
"Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет", - говорится в сообщении.
Напомним, что на украинском сайте "Миротворец" выкладываются адреса, паспортные данные и другие персональные данные людей, которых украинские националисты и радикалы считают "врагами страны". Из-за деятельности данного портала в Киеве был убит журналист и писатель Олесь Бузина.
Владимир Познер попал в базу "Миротворца" из-за поездка в Ялту в апреле этого года на конкурса "ТЭФИ-Капитал", где он исполнял роль одного из членов жюри. За это украинские националисты обвинили его в "сознательном нарушении государственной границы Украины" и объявили "врагом украинского государства".

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