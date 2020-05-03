|
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблокировали американцев
03 мая 2020, 22:10 • 111 • Политика
Русские военные в Сирии заблокировали американских военных. На кадрах отчётливо видно наших невозмутимых и бескомпромиссных военных на дороге. В то же время американцы стоят на обочине, как в известной песне: "Стоят девчонки, стоят в сторонке".
Telegram-канал "Военный осведомитель" обнародовал видеозапись блокирования русскими американских военных в Сирии. На кадрах видно, как наши военные невозмутимо преградили дорогу американским. При этом гражданский транспорт без каких-либо препятствий проезжает в город. Американцы же стоят в стороне на обочине.
По данным этого же Telegram-канала, дети из посёлка Таннурия, что в окрестностях города Камышлы, возле которого вчера произошёл данный инцидент, бросали камни в американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, стоявший на обочине.
Американцы в город так и не вошли.
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 мая 2020, 20:10
|
30 апреля 2020, 03:10
|
02 мая 2020, 21:05
|
29 апреля 2020, 00:10
|
01 мая 2020, 02:10
|
02 мая 2020, 20:35
|
28 апреля 2020, 07:10