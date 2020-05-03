"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблокировали американцев

Telegram-канал "Военный осведомитель" обнародовал видеозапись блокирования русскими американских военных в Сирии. На кадрах видно, как наши военные невозмутимо преградили дорогу американским. При этом гражданский транспорт без каких-либо препятствий проезжает в город. Американцы же стоят в стороне на обочине.

По данным этого же Telegram-канала, дети из посёлка Таннурия, что в окрестностях города Камышлы, возле которого вчера произошёл данный инцидент, бросали камни в американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, стоявший на обочине.

Американцы в город так и не вошли.