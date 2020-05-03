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"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблокировали американцев

03 мая 2020, 22:10  •  111 • Политика
Русские военные в Сирии заблокировали американских военных. На кадрах отчётливо видно наших невозмутимых и бескомпромиссных военных на дороге. В то же время американцы стоят на обочине, как в известной песне: "Стоят девчонки, стоят в сторонке".
Telegram-канал "Военный осведомитель" обнародовал видеозапись блокирования русскими американских военных в Сирии. На кадрах видно, как наши военные невозмутимо преградили дорогу американским. При этом гражданский транспорт без каких-либо препятствий проезжает в город. Американцы же стоят в стороне на обочине.
По данным этого же Telegram-канала, дети из посёлка Таннурия, что в окрестностях города Камышлы, возле которого вчера произошёл данный инцидент, бросали камни в американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, стоявший на обочине.
Американцы в город так и не вошли.

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