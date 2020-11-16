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"Стояли в огромных очередях": Мнение штаба Додона и данные экзитполов разошлись
16 ноября 2020, 13:15 • 61 • Политика
В штабе кандидата в президенты Молдавии Игоря Додона считают, что граждане не отдадут власть в стране Майе Санду. Но эти данные расходятся с информацией экзитполов. "Стояли в огромной очереди", - рассказывает о ходе выборов сама Санду.
Результаты экзитполов формировали исследовательская компания Intellect Group и общественная ассоциация SPERO. По их данным, новым президентом Молдавии станет Майя Санду.
28% участников опроса отказались признаваться, кому отдали предпочтение. Из оставшихся 45,3% поддержали Игоря Додона, 54,7% - Майю Санду. Эти данные касаются только тех избирательных участков, которые находятся на территории Молдавии.
Санду объяснила высокую активность избирателей: люди верят, что новый президент решит их проблемы.
"Я искренне благодарю всех, кто стоял в огромных очередях, чтобы отдать свой голос", - цитирует кандидата агентство Sputnik Молдавия.
В штабе Додона считают, что данные экзитполов неточны. По расчётам соратников, действующий президент сильно опережает свою конкурентку. Сам Игорь Додон попросил поддерживающих его людей спокойно дожидаться итогов и быть ответственными. Он также пообещал в ближайшие дни объявить о кардинальных изменениях во внутренней политике государства и сделать несколько других важных заявлений.
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