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"Сторонний наблюдатель": В России осадили Осло после заявления о Севморпути

26 августа 2019, 08:39  •  176 • Политика
В посольстве России в Осло заявили, что Москва не собирается использовать трассу вместе со скандинавским государством. Норвегия лишь "сторонний наблюдатель", - отмечает российская сторона.
О том, что Норвегия проверит Северный морской путь якобы на соответствие экологическим стандартам, сообщила глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон.
В частности, она отметила, что королевство не представляет, "каким образом Россия намерена гарантировать безопасность судоходства в арктических водах" - на всём протяжении этой трассы.
"Насколько я вижу, у Севморпути есть серьёзные проблемы, - цитирует Эриксон "Известия". – Речь идет о таких вещах, как поисково-спасательные работы до крайне сурового климата".
Она также отметила, что, по ее мнению, все это может не сделать проект маршрута коммерчески успешным. Эриксон добавила, что, помимо всего прочего, королевство не рассматривало возможность предоставить порты Шпицбергена для Севморпути.
"Нам ещё предстоит изучить эту возможность, учитывая суверенитет Норвегии над островом, - отметила она. – А также мы изучим влияние Севморпути на окружающую среду с экологической точки зрения".
В российском посольстве на это ответили, что данный маршрут считается национальной транспортной артерией России. А это означает, что его не будут использовать вместе с Норвегией.
По словам представителя посольства, Осло никоим образом не причастно к проработке и расширению СМП. А это означает, что данный вопрос остается внутренним делом РФ.
"Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, - цитирует издание старшего советника дипведомства Владимира Исупова. – Однако она остается при этом сторонним наблюдателем".

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