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"Столько голодала в путинских казематах!": Twitter "взорвался" шутками про оглушительный провал Савченко на выборах в Раду

22 июля 2019, 13:24  •  316 • Политика
СМИ сообщили о громком провале нардепа Надежды Савченко на внеочередных выборах в Верховную раду. В новый созыв она явно не попадает, ведь набрала всего 8 голосов избирателей. Twitter после такой новости "взорвался" шутками про оглушительный провал политика. "Неблагодарные, - пишет один из интернет-пользователей, - Она столько голодала в путинских казематах!".
Один из самых скандальных нардепов Верховной рады Украины Надежда Савченко в новый созыв явно не попадает. А все из-за оглушительного провала на внеочередных выборах в украинский парламент.
Согласно данным, которые озвучили в издании "Громадське ТВ", парламентарий получила всего 8 голосов. Даже не 8%, а именно голосов.
Савченко, напомним, баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. И здесь ее ожидаемо обошла партия ""Оппозиционная платформа - За жизнь". За которую проголосовали 361. это фактически одна десятая часть от зарегистрированных в регионе избирателей (3135 человек) и больше трети от тех, кто вообще пришел на избирательные участки (837 человек).
"Выборы были грязные и отвратительные", - прокомментировала свой провал сама Савченко, утверждая, что "здесь были и запугивания, и подкуп".
В Twitter тем временем интернет-пользователи весьма иронично отозвались на столь громкое поражение Савченко на выборах. Соцсеть буквально "взорвалась" шутками в адрес нардепа.
"Это оглушительный...успех!", - иронизирует @Ieyz_68.
"Неблагодарные ..., она столько голодала в путинских казематах!" - юморит @otg15134.
"Времена меняются, меняются и герои. Сегодня в меню нацисты", - философски замечает @Jaklin70323278.
"Герой Украины Надежда Савченко, экс-узница путинского ГУЛАГа за которую переживал весь мир, узница совести при Порошенко - восемь голосов, - резюмирует не без сарказма "Голос мордора" и добавляет чуть измененную цитату из книги немецкого философа-мистика Фомы Кемпийского (XV в): - Sic transit gloria mundi ("Так проходит мирская слава").

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