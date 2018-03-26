"Столько дыма, мы падаем": В Вашингтоне пассажирский лайнер совершил экстренную посадку

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Самолет с 68 пассажирами совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за задымления на борту.

Самолет канадской авиакомпании был вынужден совершить экстренную посадку в столичном аэропорту США. Сообщается, что причиной этому стало сильное задымление.

Запах дыма почувствовали все пассажиры. ЧП случилось во время полета. Известно о том, что источник возгорания был в кабине пилота.

Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа были эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Позже в соцсетях очевидцы писали примерно следующее: "Было столько дыма, я думал, мы упадем", "было похоже на ужас, но не верилось, что это происходит с нами".