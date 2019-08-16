"Столкновения с птицами в 10 раз чаще": Авиакомпании России требуют от Минтранса принять меры

В России самолёты сталкиваются с птицами в 10 раз чаще, чем в Европе и США. Российские авиакомпании жалуются в Минтранс и прокуратуру с требованием обновить устаревшие нормы и улучшить защиту воздушных гаваней от птиц, но дело никак не двигается. Об этом рассказали в руководстве крупнейших российских авиаперевозчиков.

Тема орнитологической защиты аэропортов вышла на поверхность в связи с ЧП с самолетом Airbus 321 "Уральских авиалиний", у которого отказали оба двигателя из-за столкновения со стаей птиц. Только благодаря героическим действиям экипажа воздушного судна удалось избежать жертв.

По данным Росавиации, на каждые 100 тысяч взлетов и приземлений в России происходит 3,7 столкновения с птицами. Для сравнения, в США этот показатель равняется 1,5. Замдиректора отечественной авиакомпании-лоукостера "Победа" Борис Зуев считает, что в этом виновата неэффективная работа служб аэропортов по отпугиванию птиц.

"Орнитологическое обеспечение в российских аэропортах крайне неэффективно, что означает серьезную угрозу для пилотов", - приводит его слова издание "Ведомости".

В частности, Зуев жалуется на плохой учет столкновений и анализ рисков и слабую работу аэропортов по установлению зон, где нельзя размещать объекты, привлекающие птиц. Минтрансу следует установить четкие требования к орнитологической защите и ввести ответственность аэропортов за столкновение с птицами, считает замдиректора авиакомпании.

В Генпрокуратуре согласны с доводами Зуева о необходимости повышения мер безопасности воздушных гаваней. В письме ведомства говорится, что предложения направлены Минтрансу. Тем не менее ситуация не только не двигается с места, но и становится хуже, считают в авиакомпании.

"Столкновения с птицами в России происходят минимум в 10 раз чаще, чем в Европе, хотя там экология лучше и птиц больше - об этом говорит статистика российских авиакомпаний", - заявляет гендиректор Utair Андрей Мартиросов.

Напомним, что из-за столкновения со стаей птиц на взлете из аэропорта Жуковский произошло ЧП с самолетом Airbus А321 "Уральских авиалиний". У авиалайнера отказали оба двигателя. На борту самолета в этот момент находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Командир воздушного судна Дамир Юсупов не растерялся в кризисной ситуации и осуществил посадку самолета без двигателей на кукурузное поле. Приземление было жестким, однако все пассажиры и экипаж остались живы.