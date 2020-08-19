"Стоит прислушаться к Горбачёву, но…": Корнилов подсказал Лукашенко, как быть с советами экс-генсека

Политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов прокомментировал заявление бывшего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва, который высказался по поводу происходящего в Белоруссии.

Последний выразил мнение, что лидер республики Александр Лукашенко слишком поздно обратился за помощью к сотрудникам промышленных предприятий в нынешней ситуации с забастовками и беспорядками в стране.

Корнилов, однако, уверен, что Горбачёв - это совсем не тот человек, который может раздавать советы в нынешних обстоятельствах.

Это то же, что и французский президент Эммануэль Макрон, который выразил сожаление в связи с разгоном "мирных демонстрантов". И это он говорит после того, что сам же творил в своей стране с "жёлтыми жилетами". Горбачёв - из того же разряда, уж не ему сейчас что-то советовать. Хотя я считаю, что Лукашенко обязательно должен прислушиваться к рекомендациям Горбачёва, но лишь для того, чтобы понимать для себя, как точно не нужно делать, - заметил политолог.

Он добавил, что бывший генсек ЦК КПСС мало что понимал и в годы своего пребывания у руля огромной страны. Теперь же его слова тем более не стоит воспринимать всерьёз.