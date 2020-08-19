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"Стоит прислушаться к Горбачёву, но…": Корнилов подсказал Лукашенко, как быть с советами экс-генсека
19 августа 2020, 17:40 • 31 • Политика
Политолог Владимир Корнилов подсказал Александру Лукашенко, как быть с советами экс-генсека ЦК КПСС. "Стоит прислушаться к Горбачёву, но лишь для того, чтобы понимать для себя, как точно не нужно делать", - подчеркнул эксперт.
Политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов прокомментировал заявление бывшего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва, который высказался по поводу происходящего в Белоруссии.
Последний выразил мнение, что лидер республики Александр Лукашенко слишком поздно обратился за помощью к сотрудникам промышленных предприятий в нынешней ситуации с забастовками и беспорядками в стране.
Корнилов, однако, уверен, что Горбачёв - это совсем не тот человек, который может раздавать советы в нынешних обстоятельствах.
Он добавил, что бывший генсек ЦК КПСС мало что понимал и в годы своего пребывания у руля огромной страны. Теперь же его слова тем более не стоит воспринимать всерьёз.
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