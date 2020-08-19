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"Стоит прислушаться к Горбачёву, но…": Корнилов подсказал Лукашенко, как быть с советами экс-генсека

19 августа 2020, 17:40  •  31 • Политика
Политолог Владимир Корнилов подсказал Александру Лукашенко, как быть с советами экс-генсека ЦК КПСС. "Стоит прислушаться к Горбачёву, но лишь для того, чтобы понимать для себя, как точно не нужно делать", - подчеркнул эксперт.
Политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов прокомментировал заявление бывшего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва, который высказался по поводу происходящего в Белоруссии.
Последний выразил мнение, что лидер республики Александр Лукашенко слишком поздно обратился за помощью к сотрудникам промышленных предприятий в нынешней ситуации с забастовками и беспорядками в стране.
Корнилов, однако, уверен, что Горбачёв - это совсем не тот человек, который может раздавать советы в нынешних обстоятельствах.
Это то же, что и французский президент Эммануэль Макрон, который выразил сожаление в связи с разгоном "мирных демонстрантов". И это он говорит после того, что сам же творил в своей стране с "жёлтыми жилетами". Горбачёв - из того же разряда, уж не ему сейчас что-то советовать. Хотя я считаю, что Лукашенко обязательно должен прислушиваться к рекомендациям Горбачёва, но лишь для того, чтобы понимать для себя, как точно не нужно делать, - заметил политолог.
Он добавил, что бывший генсек ЦК КПСС мало что понимал и в годы своего пребывания у руля огромной страны. Теперь же его слова тем более не стоит воспринимать всерьёз.
Он не осознавал многого, будучи во главе одного из самых мощных государств мира. Поэтому сейчас предъявлять ему какие-то претензии уже просто бессмысленно. Горбачёв не понимал ничего тогда, в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Конечно, он не прозрел и не поумнел за эти годы. Безусловно, сейчас он тоже не понимает, насколько смешны его заявления, и то, как к нему на самом деле относится большинство людей, которые получили в наследство от него разваленное государство, - подытожил Корнилов.

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