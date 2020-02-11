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"Стоит ожидать"? Небензя прокомментировал приглашение генсеку ООН на 9 Мая в Москве
11 февраля 2020, 01:54 • 60 • В мире
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, приедет ли на празднование Дня Победы в Москву в 2020 году Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Небензя заявил, что визита генсека ООН "стоит ожидать". Однако деталей пока нет. Известно, что генсек встретится с президентом Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.
Русский дипломат Василий Небензя прокомментировал приглашение, посланное Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Небензя заявил, что тот приедет на День Победы в 2020 году в Москву. Состоится двухсторонняя встреча - с главой государства Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Однако о деталях визита Небензя пока не сообщил.
"Стоит ожидать. Он уже подтвердил свой визит. Детали пока не могу вам сказать, но да, он будет в Москве на праздновании 75-летия Дня Победы", - цитирует постпреда России при ООН "РИА Новости".
На днях стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, по версии агентства "Киодо", планирует свой визит в Москву на 75-летие Победы. По всей видимости, это личная заслуга Путина - персональные отношения лидеров на высоком уровне. В то же время эксперт считает, что без разговоров о принадлежности Курил визит Абэ не обойдётся. Впрочем, здесь позиция России неизменна долгие годы.
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