"Стоило так позориться?": Украине напомнили о "вторжении" после решения Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки боеготовности войск Южного и Западного военных округов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверочных мероприятий в западном и Южном военных округах.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны", - заявил Сергей Шойгу на совещании в четверг об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минобороны распорядился "завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах". Войска будут возвращены на места постоянной дислокации уже с 23 апреля.

Пане Зе, тут Шойгу говорит, что до 1 мая, после проведения всех плановых учений, российские войска вернуться в места постоянной дислокации. И от границы с Украиной все эти, пугающие вас и "увесь свит", железяки тоже уедут

- отметили в Telegram-канале Зрада чи Перемога".

Авторы канала отметили: "Ну, стоило так позориться и орать о неминуемом... вторжении" России.