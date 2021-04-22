|
"Стоило так позориться?": Украине напомнили о "вторжении" после решения Шойгу
22 апреля 2021, 16:15 • 312 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки боеготовности войск Южного и Западного военных округов.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверочных мероприятий в западном и Южном военных округах.
"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны", - заявил Сергей Шойгу на совещании в четверг об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Минобороны распорядился "завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах". Войска будут возвращены на места постоянной дислокации уже с 23 апреля.
Пане Зе, тут Шойгу говорит, что до 1 мая, после проведения всех плановых учений, российские войска вернуться в места постоянной дислокации. И от границы с Украиной все эти, пугающие вас и "увесь свит", железяки тоже уедут
- отметили в Telegram-канале Зрада чи Перемога".
Авторы канала отметили: "Ну, стоило так позориться и орать о неминуемом... вторжении" России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
312
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 апреля 2021, 13:15
|
17 апреля 2021, 07:00
|
19 апреля 2021, 03:00
|
21 апреля 2021, 08:10
|
20 апреля 2021, 05:35
|
20 апреля 2021, 22:05
|
19 апреля 2021, 14:00