Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность та...
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
Главная / Политика

"Стоило так позориться?": Украине напомнили о "вторжении" после решения Шойгу

22 апреля 2021, 16:15  •  312 • Политика
Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки боеготовности войск Южного и Западного военных округов.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о завершении проверочных мероприятий в западном и Южном военных округах.
"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны", - заявил Сергей Шойгу на совещании в четверг об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Минобороны распорядился "завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах". Войска будут возвращены на места постоянной дислокации уже с 23 апреля.
Пане Зе, тут Шойгу говорит, что до 1 мая, после проведения всех плановых учений, российские войска вернуться в места постоянной дислокации. И от границы с Украиной все эти, пугающие вас и "увесь свит", железяки тоже уедут
- отметили в Telegram-канале Зрада чи Перемога".
Авторы канала отметили: "Ну, стоило так позориться и орать о неминуемом... вторжении" России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



312
Источник
Похожие новости
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
22 апреля 2021, 07:05
"Не будет с нами считаться!": После речи Путина жителей Украины призвали "готовиться"
22 апреля 2021, 01:35
В Кремле ответили на ультиматум чешского МИДа
22 апреля 2021, 00:40
Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"
22 апреля 2021, 12:35
"Вот Прибалтика выёживалась… ": Военный эксперт намекнул на радикальный ответ Чехии
22 апреля 2021, 07:05
Сонный Джо вернул США во времена Дикого Запада. Байден насмешил американцев очередной оговоркой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2021, 13:15
Раскрыты детали разговора Путина и Байдена о госперевороте
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
21 апреля 2021, 08:10
"Это будет не протест": Дважды "кинутые" украинцы сметут всё и вся – эксперт
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
20 апреля 2021, 22:05
"Вы охренели, ребята. Совсем что ли?": Генерал указал на главную неувязку с "диверсией" в Чехии
19 апреля 2021, 14:00
"Молодцы, сотрудники ГРУ": Чешское оружие могло убить миллионы в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.