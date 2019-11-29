"Стихийное бедствие" для США: Россия, Турция и Китай – "сущий кошмар" для американцев – Sabah

Москва снова становится центром притяжения, считает турецкий журналист Берджан Тутар. Происходит это благодаря новым стратегическим отношениям между тремя странами – Россией, Турцией и Китаем. При этом эти страны все вместе уже представляют риски для "атлантического мира".

Россия продолжает расширять своё влияние с Ближнего Востока на Северную Африку, сотрудничая с Иорданией, Ливаном, Марокко, Сирией и Тунисом. Во всех этих странах открываются центры культуры Россотрудничества. При этом Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция, которые всегда считались верными союзниками Вашингтона, тоже всё активнее сотрудничают с Москвой.

То есть Россия, по словам турецкого журналиста, действует подобно урагану, расширяя своё влияние на все большие регионы мира.

Издание подчёркивает, что Турция выполняет функцию "стальной сердцевины" в мусульманских регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, Средней и Южной Азии. По мнению автора, страна уже сейчас воспринимается как один из "довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы".

При этом самым настоящим "кошмаром" для Вашингтона становится Китай, который в глобальной геополитике вызывает серьёзное "изменение климата. Впервые Соединённые Штаты столкнулись с игроком, который экономически равен Вашингтону. В такой ситуации лучшее для США – сделать своими союзниками Россию и Турцию, однако это сделать уже невозможно – таковы реалии сегодняшней политики, считает автор материала.