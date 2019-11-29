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"Стихийное бедствие" для США: Россия, Турция и Китай – "сущий кошмар" для американцев – Sabah

29 ноября 2019, 16:09  •  46 • В мире
Атлантическому миру, возглавляемому США, сегодня противостоят три силы: цунами в виде Турции, ураган в виде России и целое глобальное потепление, представленное Китаем. Так описывает геополитические риски для Запада, исходящие от трёх стран, турецкое издание Sabah. "Это стихийное бедствие для США", - считает автор материала.
Москва снова становится центром притяжения, считает турецкий журналист Берджан Тутар. Происходит это благодаря новым стратегическим отношениям между тремя странами – Россией, Турцией и Китаем. При этом эти страны все вместе уже представляют риски для "атлантического мира".
Россия продолжает расширять своё влияние с Ближнего Востока на Северную Африку, сотрудничая с Иорданией, Ливаном, Марокко, Сирией и Тунисом. Во всех этих странах открываются центры культуры Россотрудничества. При этом Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция, которые всегда считались верными союзниками Вашингтона, тоже всё активнее сотрудничают с Москвой.
То есть Россия, по словам турецкого журналиста, действует подобно урагану, расширяя своё влияние на все большие регионы мира.
Издание подчёркивает, что Турция выполняет функцию "стальной сердцевины" в мусульманских регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, Средней и Южной Азии. По мнению автора, страна уже сейчас воспринимается как один из "довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы".
При этом самым настоящим "кошмаром" для Вашингтона становится Китай, который в глобальной геополитике вызывает серьёзное "изменение климата. Впервые Соединённые Штаты столкнулись с игроком, который экономически равен Вашингтону. В такой ситуации лучшее для США – сделать своими союзниками Россию и Турцию, однако это сделать уже невозможно – таковы реалии сегодняшней политики, считает автор материала.
"Таким образом, усиливающееся во всех сферах давление со стороны трио Турция — Россия — Китай всё глубже раскалывает Атлантику. Из-за этого пресса с трёх сторон США и Европа стали походить на пару, которая спит в одной кровати, но видит разные сны. В этой связи положение западных политиков напоминает трагедию музыкантов, которые продолжали играть, когда тонул "Титаник", - резюмирует турецкий журналист.

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