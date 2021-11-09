"Стереть всё": Секрет "опасного" мобильника Меркель раскрыл Сосновский

Политолог Александр Сосновский признался, что его беспокоит судьба мобильного телефона Ангелы Меркель. Дело в том, что она не стала сдавать его, как того требует закон Германии, а ведь в нём хранится масса конфиденциальной и потенциально опасной информации. Данные могут легко попасть в открытый доступ, даже если "стереть всё".

Материал, опубликованный на страницах немецкого издания NTV, вызвал определённую тревогу у читателей. Не стал исключением и политолог русского происхождения Александр Сосновский, ныне живущий в Германии. Статья называется "СМС канцлера. Что, собственно, будет с мобильным телефоном Меркель?".

В тексте статьи упоминается о том, что по истечении срока полномочий канцлера ФРГ его телефон, по правилам, должен быть сдан.

Но этого, по словам Сосновского, не происходило и не произойдёт никогда. Автор статьи также утверждает, что вопрос о том, что на самом деле происходит с устройством и контентом по истечении срока их полномочий, до сих пор остаётся без ответа.

Политолог в своём телеграм-канале напомнил, что это тот самый телефон, который прослушивали спецслужбы США и на котором сохранились очень секретные данные - переписка, номера телефонов, сканы и тому подобное.

Самое простое решение, казалось бы, - стереть всё, однако это не спасёт ситуацию, уверен Сосновский. К тому же неясно, кто будет стирать эти данные.

"Вот теперь мучаюсь и я - а вдруг и наша переписка выплывет где-нибудь?" - то ли в шутку, то ли всерьёз опасается эксперт.