Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожени...
"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кр...
Главная / Политика

"Стереть всё": Секрет "опасного" мобильника Меркель раскрыл Сосновский

09 ноября 2021, 13:35  •  84 • Политика
Политолог Александр Сосновский признался, что его беспокоит судьба мобильного телефона Ангелы Меркель. Дело в том, что она не стала сдавать его, как того требует закон Германии, а ведь в нём хранится масса конфиденциальной и потенциально опасной информации. Данные могут легко попасть в открытый доступ, даже если "стереть всё".
Материал, опубликованный на страницах немецкого издания NTV, вызвал определённую тревогу у читателей. Не стал исключением и политолог русского происхождения Александр Сосновский, ныне живущий в Германии. Статья называется "СМС канцлера. Что, собственно, будет с мобильным телефоном Меркель?".
В тексте статьи упоминается о том, что по истечении срока полномочий канцлера ФРГ его телефон, по правилам, должен быть сдан.
Но этого, по словам Сосновского, не происходило и не произойдёт никогда. Автор статьи также утверждает, что вопрос о том, что на самом деле происходит с устройством и контентом по истечении срока их полномочий, до сих пор остаётся без ответа.
Политолог в своём телеграм-канале напомнил, что это тот самый телефон, который прослушивали спецслужбы США и на котором сохранились очень секретные данные - переписка, номера телефонов, сканы и тому подобное.
Самое простое решение, казалось бы, - стереть всё, однако это не спасёт ситуацию, уверен Сосновский. К тому же неясно, кто будет стирать эти данные.
"Вот теперь мучаюсь и я - а вдруг и наша переписка выплывет где-нибудь?" - то ли в шутку, то ли всерьёз опасается эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





84
Источник
Похожие новости
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больнице
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
09 ноября 2021, 00:45
Экс-глава МИД Украины призвал "взять немцев за шиворот" и выбить из них компенсацию
09 ноября 2021, 10:05
Политолог предсказал войну России и сокращение Украины. Но "всё может быть хуже"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больни...
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
09 ноября 2021, 00:45
Экс-глава МИД Украины призвал "взять немцев за шиворот" и выбить из них ком...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2021, 00:25
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призываем Россию быть более понятной"
07 ноября 2021, 05:00
«Укрзализныця» украла у РЖД 20 локомотивов. Чем объясняется угольная блокада?
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
09 ноября 2021, 00:45
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
06 ноября 2021, 06:15
Командование ООС нацелилось на Горловку: для штурма города перебрасывается 95-я ДШБр ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.