"Стереотипы и непрофессионализм": Клинцевич ответил на обвинения, что Россия в глушила GPS во время учений НАТО

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что сбои в работе GPS во время учений НАТО "Единый трезубец" - признак непрофессионализма, Россия к этим сбоям никакого отношения не имеет.

Известный сенатор Франц Клинцевич прокомментировал появившиеся обвинения в том, что Россия глушила сигнал GPS во время учений НАТО у берегов Норвегии. С точки зрения первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации сбои в работе GPS свидетельствуют о плохой подготовки к самим учениям. А перекладывание ответственности на России – является следованием стереотипам.

Напомним, с подобными обвинениями выступила Норвегия. По ее версии глушения сигналов GPS во время учений «Единый трезубец» (Trident Juncture) происходило российским оборудованием с Кольского полуострова.

Клинцевич уверен, что обвинение не более, чем следованием стереотипам, согласно которым виноваты всегда русские.

«Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками. Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм», — написал Клинцевич в Facebook.