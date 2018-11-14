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"Стереотипы и непрофессионализм": Клинцевич ответил на обвинения, что Россия в глушила GPS во время учений НАТО

14 ноября 2018, 05:24  •  124 • Политика
Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что сбои в работе GPS во время учений НАТО "Единый трезубец" - признак непрофессионализма, Россия к этим сбоям никакого отношения не имеет.
Известный сенатор Франц Клинцевич прокомментировал появившиеся обвинения в том, что Россия глушила сигнал GPS во время учений НАТО у берегов Норвегии. С точки зрения первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации сбои в работе GPS свидетельствуют о плохой подготовки к самим учениям. А перекладывание ответственности на России – является следованием стереотипам.
Напомним, с подобными обвинениями выступила Норвегия. По ее версии глушения сигналов GPS во время учений «Единый трезубец» (Trident Juncture) происходило российским оборудованием с Кольского полуострова.
Клинцевич уверен, что обвинение не более, чем следованием стереотипам, согласно которым виноваты всегда русские.
«Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками. Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм», — написал Клинцевич в Facebook.

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