"Стена Трампа" "съела" деньги Пентагона на баллистические ракеты, космос и войну в Афганистане - WP

Чего только не пережила Америка из-за так называемой стены Трампа - ограждения на границе с Мексикой. Ради того, чтобы получить деньги на её строительство, президент США Дональд Трамп даже пошёл на месячный шатдаун в стране.

Теперь, судя по данным СМИ, расплачиваться за его затею со строительством стены придётся Пентагону. По данным The Washington Post, на пограничную с Мексикой стену уйдёт порядка $1,5 млрд из бюджета Минобороны Соединённых Штатов.

Об этом издание пишет со ссылкой на документы Пентагона, которые оказались в распоряжении редакции. Деньги занесли в статью расходов на борьбу с наркотиками.

Однако, судя по документам, ранее эти средства предназначались на иные нужды, и фактически "стена Трампа" "съела" деньги Пентагона, предназначенные на программу модернизации межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, на развитие космоса и средства, предназначенные для ведения войны в Афганистане.

Как отмечает издание, аргументом для сокращения бюджета Пентагона стала фраза "несколько задерживается". Это, в частности, касается модернизации центра управления межконтинентальными баллистическими ракетами. То же самое касается и программы самолётов системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также программы космических испытаний.

Но это не все расходы Пентагона на "стену Трампа". Почти втрое больше - $4,6 млрд - выделяется на эти цели по другой статье - то, что закладывалось на строительство военных объектов.