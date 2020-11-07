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"Ставки высоки": В Джорджии назвали причину пересчёта голосов

07 ноября 2020, 06:30  •  68 • Политика
Вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер информировал о грядущем пересчёте голосов в своём штате. "Ставки высоки", - отметил он и назвал причину, по которой было принято решение.
На всех основных телеканалах США была показана пресс-конференция, на которой Раффенспергер заявил о пересчёте голосов. Он объяснил принятие решения не только незначительным разрывом между кандидатами в президенты.
"Значимость нашего голосования выходит далеко за пределы границ Джорджии. Исход будет иметь далекоидущие последствия для всей страны. Ставки высоки", - произнёс вице-губернатор, в чьи обязанности входит проведение выборов и подведение их итогов в пределах штата.
В Джорджии пошли навстречу штабу Трампа, выполнив требование допускать наблюдателей, разрешив отслеживать работу комиссий на пунктах обработки бюллетеней.
Джорджия - один из ключевых штатов, так как в нём 16 выборщиков. Пересчёт голосов возможен, если разрыв между кандидатами составляет 0,5%. Трамп и Байден по процентам идут вровень - 49,4% у каждого. У первого кандидата 2 450 144 голосов, у второго - 2 448 558.

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