"Ставки высоки": В Джорджии назвали причину пересчёта голосов

На всех основных телеканалах США была показана пресс-конференция, на которой Раффенспергер заявил о пересчёте голосов. Он объяснил принятие решения не только незначительным разрывом между кандидатами в президенты.

"Значимость нашего голосования выходит далеко за пределы границ Джорджии. Исход будет иметь далекоидущие последствия для всей страны. Ставки высоки", - произнёс вице-губернатор, в чьи обязанности входит проведение выборов и подведение их итогов в пределах штата.

В Джорджии пошли навстречу штабу Трампа, выполнив требование допускать наблюдателей, разрешив отслеживать работу комиссий на пунктах обработки бюллетеней.

Джорджия - один из ключевых штатов, так как в нём 16 выборщиков. Пересчёт голосов возможен, если разрыв между кандидатами составляет 0,5%. Трамп и Байден по процентам идут вровень - 49,4% у каждого. У первого кандидата 2 450 144 голосов, у второго - 2 448 558.