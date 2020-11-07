|
"Ставки высоки": В Джорджии назвали причину пересчёта голосов
07 ноября 2020, 06:30 • 68 • Политика
Вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер информировал о грядущем пересчёте голосов в своём штате. "Ставки высоки", - отметил он и назвал причину, по которой было принято решение.
На всех основных телеканалах США была показана пресс-конференция, на которой Раффенспергер заявил о пересчёте голосов. Он объяснил принятие решения не только незначительным разрывом между кандидатами в президенты.
"Значимость нашего голосования выходит далеко за пределы границ Джорджии. Исход будет иметь далекоидущие последствия для всей страны. Ставки высоки", - произнёс вице-губернатор, в чьи обязанности входит проведение выборов и подведение их итогов в пределах штата.
В Джорджии пошли навстречу штабу Трампа, выполнив требование допускать наблюдателей, разрешив отслеживать работу комиссий на пунктах обработки бюллетеней.
Джорджия - один из ключевых штатов, так как в нём 16 выборщиков. Пересчёт голосов возможен, если разрыв между кандидатами составляет 0,5%. Трамп и Байден по процентам идут вровень - 49,4% у каждого. У первого кандидата 2 450 144 голосов, у второго - 2 448 558.
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2020, 00:15
|
02 ноября 2020, 12:40
|
31 октября 2020, 23:05
|
01 ноября 2020, 07:20
|
31 октября 2020, 13:00
|
02 ноября 2020, 14:30
|
04 ноября 2020, 00:25