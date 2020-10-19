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"Ставки велики", но… : Политолог назвал главный интерес Эрдогана

19 октября 2020, 14:05  •  29 • Политика
Внезапная активность турецкого президента Реджепа Эрдогана на разных геополитических направлениях не может не обращать на себя внимание. Политолог Дмитрий Евстафьев назвал главный интерес Эрдогана. "Ставки у него велики", - отмечает политолог, но…
В авторском материале Евстафьев отмечает, что на сегодняшний день "Турция сохраняет сравнительно большую свободу рук, обладая способностью к дальнейшей эскалации ситуации". При этом все остальные заинтересованы в снижении напряжённости.
По мнению политолога, Эрдоган заполняет геополитический вакуум, имея свой главный интерес - изменение или даже слом статус-кво, сформировавшегося в соответствующих регионах после различных событий и процессов.
В качестве примера эксперт отметил, что если Эрдоган сможет закрепиться на Апшероне, куда сегодня в том числе устремлён его взгляд, то сможет перехватить контроль и над каспийскими нефтяными и газовыми проектами, и над коридором "Север - Юг".
"И даже над Великим шёлковым путём. И передать привет стране с многотысячелетней историей", - отметил он.
Ставки у него велики, да.
"Но и время он выбрал хорошее", - отметил политолог, "когда остальные немного слабее, но много нерешительнее. В этом-то всё и дело".

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