"Ставки велики", но… : Политолог назвал главный интерес Эрдогана

В авторском материале Евстафьев отмечает, что на сегодняшний день "Турция сохраняет сравнительно большую свободу рук, обладая способностью к дальнейшей эскалации ситуации". При этом все остальные заинтересованы в снижении напряжённости.

По мнению политолога, Эрдоган заполняет геополитический вакуум, имея свой главный интерес - изменение или даже слом статус-кво, сформировавшегося в соответствующих регионах после различных событий и процессов.

В качестве примера эксперт отметил, что если Эрдоган сможет закрепиться на Апшероне, куда сегодня в том числе устремлён его взгляд, то сможет перехватить контроль и над каспийскими нефтяными и газовыми проектами, и над коридором "Север - Юг".

"И даже над Великим шёлковым путём. И передать привет стране с многотысячелетней историей", - отметил он.

Ставки у него велики, да.

"Но и время он выбрал хорошее", - отметил политолог, "когда остальные немного слабее, но много нерешительнее. В этом-то всё и дело".