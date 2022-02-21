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"Ставки слишком высоки": Попов указал на высший цинизм Байдена и Зеленского
21 февраля 2022, 01:15 • 132 • Политика
Журналист и телеведущий, заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов указал на высший цинизм президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. "Ставки слишком высоки", - подчеркнул он.
Посольство США в Москве опубликовало сообщение с предупреждением о "возможных терактах" в России. Американцам рассказали об угрозе нападений на станциях метрополитена, в торговых центрах и прочих местах скопления людей. Теракты вероятны в крупных городах, включая обе столицы. Опасаться стоит и территорий рядом с украинской границей.
Евгений Попов напомнил, что ещё на прошлой неделе прогнозировал подобный исход: велика вероятность провокаций не только в Донбассе и приграничных территориях, но и в любом городе России. Тем более что в ряде СМИ была опубликована гипотеза о причастности террористов с Украины ко взрыву воронежского автобуса.
"Ставки для Вашингтона и Киева слишком высоки, и жизни мирных жителей - последнее, о чём думает сейчас Байден, да и Зеленский тоже", - написал журналист в своём Telegram-канале.
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