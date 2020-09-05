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"Ставка Путина сработала": Die Welt заявила о невозможности поставить Россию на колени
05 сентября 2020, 19:30 • 82 • Политика
Немецкая газета Die Welt заявила о невозможности поставить Россию на колени. "Ставка Путина сработала", - разводят руками журналисты.
По мнению автора материала, руководителя отдела "Экономика" Хольгера Цшепица, наращивание Россией золотовалютных резервов в последние годы делает страну фактически неуязвимой перед новыми санкциями, которыми грозит Запад из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Он отмечает, что статистика по России в этом плане показывает, что страну не так легко "поставить на колени".
Автор напомнил, что объём валютных резервов России достиг рекордного уровня - $600 млрд. Причём эти показатели фиксируются с учётом падения цен на нефть и уже существующих санкций.
"Президенту России Владимиру Путину явно удалось усилить защиту от Запада в финансовом плане", - отметил он.
Цшепиц подчёркивает, что этим и объясняется спокойствие финансовых рынков во время геополитической напряжённости.
"Ставка Путина сработала", - подчеркнул автор, отметив, что рост цен на золото "подбросил вверх валютные резервы".
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