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"Ставка не сыграла": "Системообразующие" букмекеры из "Фонбета" угодили в новый скандал

09 мая 2020, 11:10  •  39 • Политика
После жуткого скандала, разразившегося, когда букмекерская контора "Фонбет" оказалась в списке системообразующих предприятий России, претендующих на господдержку, эта компания вляпалась в новую историю. "Ставка не сыграла", - комментирует Дмитрий Смирнов попытку букмекеров подправить свой имидж.
Скандал, связанный с букмекерской конторой "Фонбет", каким-то образом попавшей в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, получил неожиданное продолжение. Организация решила помочь российским врачам деньгами, но оконфузилась даже с этим.
Компания "Фонбет" пожертвовала на помощь врачам, борющимся с эпидемией COVID-19 в России, 360 тысяч рублей. Вот только доход её исчисляется даже не миллионами, а миллиардами рублей. В частности, прибыль "Фонбета" за 2018 год составила ни много ни мало - почти 9 миллиардов рублей.
"После жуткого скандала с попаданием букмекеров в список системообразующих предприятий, претендующих на господдержку, и изгнанием из него, выглядит как низкобюджетная попытка поправить имидж. Но после того как дело взял на контроль лично генпрокурор Краснов, поправить его уже довольно сложно. В общем, ставка не сыграла", - характеризует ситуацию медиаэксперт Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале "Пул №3".
Напомним, что на эту странную ситуацию вынужден был обратить внимание лично президент России Владимир Путин. На совещании с членами правительства он дал чёткие указания относительно того, чтобы никаких букмекеров в списке системообразующих предприятий России, которым требуется господдержка, не было. А Генпрокуратура России взяла ловких букмекеров на карандаш.

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