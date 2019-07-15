Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский решил сменить 12 послов
Глава штаба "Слуги"- о конкуренте "Партии Шария"
Наказать по всей строгости закона: Бангладеш восстал против шестерых украинских ...
«Готовили нападения на полицейских и теракты»: ФСБ пресекла деятельность ячейки ...
Главная / Политика

"Ставка на две системы": Военный эксперт объяснил, почему Америка не сможет отомстить за С-400 через спутники

15 июля 2019, 22:09  •  8 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему Америка не сможет "отомстить" Турции за покупку комплексов С-400 у России с помощью спутников. Если бы средства ПВО были "завязаны" на американскую систему навигации, то американцы запросто могли сделать их бесполезными. Однако в случае с комплексами из России такой план реализовать будет трудно, полагает эксперт, поскольку в этом случае ставка будет сделана на две системы: "Турецкая сторона выберет GPS и ГЛОНАСС".
Об этом Леонков говорил в беседе с корреспондентом телеканала Царьград. Рассуждая на тему, "привяжут" ли С-400 кроме родного ГЛОНАССа еще и к американской системе GPS, военный эксперт предположил, что турецкая сторона выберет обе системы спутниковой навигации.
Он напомнил про историю 2003 года, когда на фоне конфликта с Ираком Вашингтон отключил GPS над территорией этой страны. В итоге системы ПВО, работавшие именно через американские спутники, оказались фактически выведены из строя: "Они ничего не сбили, потому что без GPS-привязки системы оказывались работать. Автоматика этих систем не сработала".
По мнению Леонкова, Анкара не допустит повторения подобной истории. При этом он подчеркнул, что это будет добровольное решение турецкой стороны: "Эта опция оговаривается непосредственно с заказчиком при поставке. То есть мы не навязываем свой ГЛОНАСС всем. Например, у китайцев она будет привязана к китайской системе, а индусы, скорее всего, выберут GPS-систему. Но я думаю, в принципе, турки тоже могут выбрать GPS, но по уму нужно иметь как минимум двойную систему".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
15 июля 2019, 02:39
Форумом — едины: лидеры России и Белоруссии обсудят интеграцию
15 июля 2019, 09:09
Депутат Рады объяснил, почему нужно снять блокаду Донбасса
15 июля 2019, 15:39
"Керченский пролив - наш": Генштаб ВСУ заявил о подготовке новых инцидентов под Керчью
15 июля 2019, 16:54
Омбудсмены РФ и Украины продолжат 16 июля в Москве работу над списками удерживаемых лиц
15 июля 2019, 15:39
Россия и Индия уходят от санкций США "оружейными" расчетами в нацвалютах - Bloomberg
15 июля 2019, 18:54
"Снесут Крымский мост за несколько минут": "Кровавый пастор" похвастал крылатыми ракетами Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2019, 23:54
Жители Тбилиси: "Путин хотел наказать нас, но ему не удалось" (Опрос)
10 июля 2019, 05:39
"Господь сжалился над нами": Грузинские пользователи ликуют после отказа Путина от санкций
14 июля 2019, 23:24
Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
13 июля 2019, 05:09
Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "злого петушару"
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.