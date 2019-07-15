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"Ставка на две системы": Военный эксперт объяснил, почему Америка не сможет отомстить за С-400 через спутники
15 июля 2019, 22:09 • 8 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему Америка не сможет "отомстить" Турции за покупку комплексов С-400 у России с помощью спутников. Если бы средства ПВО были "завязаны" на американскую систему навигации, то американцы запросто могли сделать их бесполезными. Однако в случае с комплексами из России такой план реализовать будет трудно, полагает эксперт, поскольку в этом случае ставка будет сделана на две системы: "Турецкая сторона выберет GPS и ГЛОНАСС".
Об этом Леонков говорил в беседе с корреспондентом телеканала Царьград. Рассуждая на тему, "привяжут" ли С-400 кроме родного ГЛОНАССа еще и к американской системе GPS, военный эксперт предположил, что турецкая сторона выберет обе системы спутниковой навигации.
Он напомнил про историю 2003 года, когда на фоне конфликта с Ираком Вашингтон отключил GPS над территорией этой страны. В итоге системы ПВО, работавшие именно через американские спутники, оказались фактически выведены из строя: "Они ничего не сбили, потому что без GPS-привязки системы оказывались работать. Автоматика этих систем не сработала".
По мнению Леонкова, Анкара не допустит повторения подобной истории. При этом он подчеркнул, что это будет добровольное решение турецкой стороны: "Эта опция оговаривается непосредственно с заказчиком при поставке. То есть мы не навязываем свой ГЛОНАСС всем. Например, у китайцев она будет привязана к китайской системе, а индусы, скорее всего, выберут GPS-систему. Но я думаю, в принципе, турки тоже могут выбрать GPS, но по уму нужно иметь как минимум двойную систему".
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