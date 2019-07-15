"Ставка на две системы": Военный эксперт объяснил, почему Америка не сможет отомстить за С-400 через спутники

Об этом Леонков говорил в беседе с корреспондентом телеканала Царьград. Рассуждая на тему, "привяжут" ли С-400 кроме родного ГЛОНАССа еще и к американской системе GPS, военный эксперт предположил, что турецкая сторона выберет обе системы спутниковой навигации.

Он напомнил про историю 2003 года, когда на фоне конфликта с Ираком Вашингтон отключил GPS над территорией этой страны. В итоге системы ПВО, работавшие именно через американские спутники, оказались фактически выведены из строя: "Они ничего не сбили, потому что без GPS-привязки системы оказывались работать. Автоматика этих систем не сработала".

По мнению Леонкова, Анкара не допустит повторения подобной истории. При этом он подчеркнул, что это будет добровольное решение турецкой стороны: "Эта опция оговаривается непосредственно с заказчиком при поставке. То есть мы не навязываем свой ГЛОНАСС всем. Например, у китайцев она будет привязана к китайской системе, а индусы, скорее всего, выберут GPS-систему. Но я думаю, в принципе, турки тоже могут выбрать GPS, но по уму нужно иметь как минимум двойную систему".