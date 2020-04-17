"Ставка будет неизменной весь срок": Путин предложил запустить льготную ипотеку

Об этом глава государства сказал в ходе видеоконференции по вопросам развития строительной отрасли. По его словам, такое решение сможет и поддержать отрасль, и даст возможность многим гражданам купить на выгодных условиях жильё.

"Ставка по этой кредитной программе будет 6,5 процента годовых на покупку жилья комфорт-класса стоимостью до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей - в Москве", - сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что также будет субсидироваться всё, что выше указанных сумм. При этом он отметил, что весь срок кредита ставка должна оставаться неизменной. Оформить ипотеку на льготных условиях граждане смогут до конца ноября. На эти цели из бюджета потребуется выделить в текущем году шесть миллиардов рублей.

Также в ходе видеоконференции Владимир Путин призвал губернаторов учитывать специфику строительной отрасли. В своём обращении он подчеркнул, что в данном случае необходимо применять гибкие решения, находить баланс.

Не нужно, полагает президент, замораживать все объекты, тормозить стройку. Тем более, подчеркнул он, работы на объектах можно продолжать, строго выполняя требования по безопасности труда и защите работника.

Путин добавил, что власти намерены поддержать стройкомплекс, поскольку именно он станет локомотивом роста при восстановлении экономики.