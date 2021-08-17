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"Ставит вопрос о дальнейших переговорах": Рада рассмотрит особый документ по Донбассу
17 августа 2021, 12:40 • 189 • Политика
Верховная рада Украины рассмотрит особый законопроект по Донбассу, который своим существованием перечёркивает почти все пункты Минских соглашений. Об этом сообщил официальный представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, отметив, что этот документ "ставит вопрос о целесообразности дальнейшего ведения переговоров с Киевом о выполнении Минских соглашений".
По словам Мирошника, речь идёт о законопроекте о переходном периоде. Документом, который рассмотрит украинский парламент, предлагается закрепить положения об "оккупации" Россией Крыма и Донбасса, а также возложить на неё ответственность за войну, смерти и разрушения. Кроме того, ДНР и ЛНР, согласно украинской инициативе, будут названы "администрациями РФ", в отношении которых никакие пункты Минских соглашений действовать не будут, в том числе им откажут в предоставлении "особого статуса". При захвате Киевом власти в республиках там предполагается поставить в управление привезённых "патриотов", а местным жителям отказать во всех социальных правах вроде участия в выборах и прочего. Также предполагается на территориях ДНР и ЛНР установка памятников солдатам ВСУ, а также создание "праздника" - "дня освобождения от российской оккупации".
Мирошник отметил, что такой документ "автоматически ставит вопрос о целесообразности дальнейшего ведения переговоров с Киевом о выполнении Минских соглашений, которые полностью перечёркиваются принятием этого законодательного акта".
"И делает актуальным вопрос о немедленном введении санкций в отношении Украины, нарушающей международные соглашения и резолюцию СБ ООН - 2202", - добавил он.
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