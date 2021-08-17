"Ставит вопрос о дальнейших переговорах": Рада рассмотрит особый документ по Донбассу

Верховная рада Украины рассмотрит особый законопроект по Донбассу, который своим существованием перечёркивает почти все пункты Минских соглашений. Об этом сообщил официальный представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, отметив, что этот документ "ставит вопрос о целесообразности дальнейшего ведения переговоров с Киевом о выполнении Минских соглашений".

По словам Мирошника, речь идёт о законопроекте о переходном периоде. Документом, который рассмотрит украинский парламент, предлагается закрепить положения об "оккупации" Россией Крыма и Донбасса, а также возложить на неё ответственность за войну, смерти и разрушения. Кроме того, ДНР и ЛНР, согласно украинской инициативе, будут названы "администрациями РФ", в отношении которых никакие пункты Минских соглашений действовать не будут, в том числе им откажут в предоставлении "особого статуса". При захвате Киевом власти в республиках там предполагается поставить в управление привезённых "патриотов", а местным жителям отказать во всех социальных правах вроде участия в выборах и прочего. Также предполагается на территориях ДНР и ЛНР установка памятников солдатам ВСУ, а также создание "праздника" - "дня освобождения от российской оккупации".

Мирошник отметил, что такой документ "автоматически ставит вопрос о целесообразности дальнейшего ведения переговоров с Киевом о выполнении Минских соглашений, которые полностью перечёркиваются принятием этого законодательного акта".

"И делает актуальным вопрос о немедленном введении санкций в отношении Украины, нарушающей международные соглашения и резолюцию СБ ООН - 2202", - добавил он.