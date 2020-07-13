"Ставить русского на колени?": Михеев обещал провал агрессивному движению BLM

В эфире программы "Михеев. Итоги" на Царьграде политолог Сергей Михеев прокомментировал ситуацию с травлей русского гонщика "Формулы-1" Даниила Квята, который отказался преклонять колено в поддержку движения против расизма Black Lives Matter.

По мнению эксперта, движение, которое ставит всех на колени, обречено на провал.

"Эта попытка с помощью беспредела и насилия, совершённого с кем-то в прошлом, оправдать другое насилие, другое унижение на самом деле ведёт к провалу, к тупику. Потому что это будет вызывать только противодействие", - уверен Михеев.

Политолог обратил внимание, что на фоне интернационального движения Black Lives Matter и ему подобных радикализовалось правое движение белых и в Европе, и в Америке.

"Они стали набирать популярность, стали более сильными. Здесь данном случае я вообще усматриваю масштабную манипуляцию. Очевидно, что по такому максимально радикальному пути чёрных тоже кто-то толкает. Потому что есть чёрные, которые поумнее, и они говорят: это уже слишком. Но есть те, кто поглупее, потупее, побеспредельнее. И вот как раз их толкают именно в этот коридор радикализации. Специально запихивают. С другой стороны в этот же коридор толкают белых. В результате будет конфликт. Вопрос в том, кто это делает и кто воспользуется результатами этого конфликта, который может привести и к кровопролитию", - сказал Михеев.

Кроме того, добавил он, такие вещи абсолютно разрушительны, и в первую очередь это проблема США.

"Все говорят, что глобальная элита борется с условной национальной элитой в лице Трампа. Но на самом деле этот конфликт, я не уверен, что он принесёт глобальной элите те бонусы, на которые она рассчитывает", - усомнился Михеев.

Он считает, что процессом противостояния уже управляют метафизические законы, которые даже глобальная элита при всём невероятном обилии денег, но будучи неверующей, понять не может.

"Подталкивать общество к суициду означает разрушать его", - резюмировал Михеев.