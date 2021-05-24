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"Стать демократией" - это как?": ЕС поставил ультиматум Минску

24 мая 2021, 23:00  •  70 • Политика
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала решение Еврокомиссии заморозить транш Белоруссии на 3 млрд евро.
Журналистка Юлия Витязева оценила "заморозку" инвестиционной помощи ЕС для Белоруссии в размере 3 млрд евро.
О заморозке помощи республике заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, Минск не получит пакет помощи, пока страна "не станет демократической".
А "стать демократией" - это как? Пойти по пути Украины? Ради трёх миллиардов евро? Пффффф,
- задалась вопросом журналистка.

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