"Стать демократией" - это как?": ЕС поставил ультиматум Минску

Журналистка Юлия Витязева прокомментировала решение Еврокомиссии заморозить транш Белоруссии на 3 млрд евро.

Журналистка Юлия Витязева оценила "заморозку" инвестиционной помощи ЕС для Белоруссии в размере 3 млрд евро.

О заморозке помощи республике заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, Минск не получит пакет помощи, пока страна "не станет демократической".

А "стать демократией" - это как? Пойти по пути Украины? Ради трёх миллиардов евро? Пффффф,

- задалась вопросом журналистка.