"Старый пройдоха" Филарет заговорил по-русски, его маневр назвали "подлой ганьбой и лютой зрадой"

Украинский раскольник Филарет дал интервью телеканалу "Россия 24", причем на русском языке. Экс-глава так называемого Киевского патриархата говорил о своей позиции по неправильному томосу - мы уже знаем, после того как Филарет потерял власть, все чаще он говорит о предательстве. В беседе с российскими журналистами раскольник неоригинален. Он подчеркивает:

Если бы я знал, что будет написано в томосе, я бы никогда не согласился на такой томос.

Сказанное Филаретом в личном телеграм-канале прокомментировал публицист и политолог Армен Гаспарян.

"Филарет дал интервью "Россия-24" на русском языке, - пишет он. - Само по себе это уже подлая ганьба и лютая зрада. Беседа с журналистом страны-агрессора, да еще и на языке страны-оккупанта. Но старый пройдоха, заставший 12 глав государств, начиная со Сталина, едва бы пошел на такой шаг без весомых причин. Он ведь всегда умел мыслить перспективно, плетя незримые паутины расколов".

Фото: a-gasparyan.ru

Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков также оценил интервью раскольника.

"Во-первых, сам факт, что этот раскольник и самозванец заговорил на русском языке, показателен. Несмотря на то что для Денисенко русский язык родной (сам он выходец из Донбасса), на протяжении последней четверти века он публично избегал использования "росiйськой мови" (особенно в последние годы - как "языка оккупантов"). А это значит, что искушённый в политике раскольник почувствовал, что вектор укрополитикума повернулся от радикально-националистического направления".

Отметил Тюренков и другой показательный момент. Он напомнил, сам лжепатриарх Филарет чётко разъяснил цену "томоса об автокефалии", который Константинопольский патриарх Варфоломей незаконно вручил украинским раскольникам в январе этого года.

"По сути, Денисенко абсолютно прав: новосозданная ПЦУ (также известная как СЦУ) никакой "автокефальной Церковью" не является (в действительности это украинская националистическая секта в подчинении Константинопольской патриархии, также известной как Фанар). Сам же лжепатриарх Филарет последователен в своих раскольнических действиях, а потому совершил вполне закономерный поступок: расколол украинский раскол, заявив, что "Киевский патриархат" более не имеет отношения к новосозданной ПЦУ, - объясняет глава религиозной редакции Царьграда. - И именно потому, что ослабление раскола - дело благое, а в результате этого многие раскольники могут покаяться и вернуться в каноническую Церковь".

В завершение Михаил Тюренков позволил себе пожелание в адрес Филарета.

"Хочется пожелать 90-летнему Денисенко доброго здоровья и многих лет жизни. В том числе надеясь не только на его успехи в деле раскола раскольников, но и на возможность покаяния. Поскольку, несмотря на беззаконное, антиканоническое "восстановление" его в архиерейском иерархическом достоинстве Константинопольским патриархом Варфоломеем, на самом деле лжепатриарх Филарет до сих пор находится под анафемой, наложенной на него Русской Православной Церковью ещё в 1997 году".