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"Старых методичек накурились?": США хотят снова оккупировать Афганистан из-за "Аль-Каиды"* - блогер
13 сентября 2021, 15:40 • 93 • Политика
Власти США хотят снова оккупировать Афганистан ради борьбы с террористической группировкой "Аль-Каида". Блогер Astra Militarum недоумевает: "Вы там старых методичек накурились что ли?"
Он обратил внимание на высказывание бывшего главы ЦРУ Майкла Моррелла, который заявил, что после стремительного бегства американских войск "Талибан"** объявил о победе над США и НАТО. И теперь Афганистан может стать прибежищем для джихадистов из "Аль-Каиды", рассеянных по всему миру. В частности, для их лидера - Аймана аз-Завахири.
Моррелл утверждает, что это произойдёт в ближайший год, если США "не будут действовать".
Автор Telegram-канала Astra Militarum обратил внимание, что именно с этого началось вторжение в Афганистан в 2001 году, когда США ввели войска на территорию страны под предлогом борьбы с "Аль-Каидой", устроившей теракты 11 сентября, и ликвидация её бывшего главаря Усамы бен Ладена.
- пишет блогер.
Скриншот:Telegram/Astra Militarum
Напомним, что Бен Ладен был ликвидирован в мае 2011 года в Пакистане. Однако с его смертью операция США в Афганистане не прекратилась. Американский военный контингент сохранялся вплоть до августа 2021 года. За 20 лет американцы не только не смогли одолеть терроризм, но устроили ещё больший хаос, а также вооружили боевиков "Талибана" брошенной техникой.
* "Аль-Каида" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
** "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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