"Старых методичек накурились?": США хотят снова оккупировать Афганистан из-за "Аль-Каиды"* - блогер

Власти США хотят снова оккупировать Афганистан ради борьбы с террористической группировкой "Аль-Каида". Блогер Astra Militarum недоумевает: "Вы там старых методичек накурились что ли?"

Он обратил внимание на высказывание бывшего главы ЦРУ Майкла Моррелла, который заявил, что после стремительного бегства американских войск "Талибан"** объявил о победе над США и НАТО. И теперь Афганистан может стать прибежищем для джихадистов из "Аль-Каиды", рассеянных по всему миру. В частности, для их лидера - Аймана аз-Завахири.

Моррелл утверждает, что это произойдёт в ближайший год, если США "не будут действовать".

Автор Telegram-канала Astra Militarum обратил внимание, что именно с этого началось вторжение в Афганистан в 2001 году, когда США ввели войска на территорию страны под предлогом борьбы с "Аль-Каидой", устроившей теракты 11 сентября, и ликвидация её бывшего главаря Усамы бен Ладена.

Уважаемое ЦРУ США, вы там старых методичек накурились что ли? Второй раз этот номер с Афганистаном уже не прокатит!

- пишет блогер.

Скриншот:Telegram/Astra Militarum

Напомним, что Бен Ладен был ликвидирован в мае 2011 года в Пакистане. Однако с его смертью операция США в Афганистане не прекратилась. Американский военный контингент сохранялся вплоть до августа 2021 года. За 20 лет американцы не только не смогли одолеть терроризм, но устроили ещё больший хаос, а также вооружили боевиков "Талибана" брошенной техникой.

* "Аль-Каида" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

** "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.