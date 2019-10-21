"Старина Фрейд поставил бы диагноз": Американцы оставили российским солдатам на базе в Сирии массу подарков и радость разведке

Анкара дала курдам 120 часов, чтобы те покинули 30-километровую зону вдоль границы Турции с Сирией. Но пока непонятно, кто должен их сменить.

Американцы уже покинули эти края, оставляя комфортные военные базы с кондиционерами и матерные послания для русских. Впрочем, как рассказал военному корреспонденту "Комсомолки" Александру Коцу один из курдских офицеров, расписывали стены, скорей всего, не военные США, а их переводчик, родом с Украины.

Как бы там ни было, по этим надписям "старина Фрейд наверняка бы поставил диагноз о комплексе неполноценности", пишет Коц. Рядом с покинутыми американцами базами расположился российский наблюдательный пункт.

Объединённый курдско-сирийско-российский штаб под Манбиджем окружён блокпостами - их около трёх сотен. По словам Коца, в совокупности постовые смогли бы прикрыть немалый участок на передовой, однако сейчас они расставлены через 2-3 километра, и чем ближе к границе, тем контроль серьёзнее.

Планы нынешней турецкой операции - "отжать" 480 километров территории Сирии в длину и 30 километров в ширину. Своей амбициозностью Эрдоган обескуражил американцев, которые теперь убрались в сторону Ирака, однако, что делать дальше, турецкий лидер, похоже, не знает.

"Ваши конфетами угощают, а американцы за людей не считали"

Курды в своё время отказали правительству Асада, которое, между прочим, даровало им гражданство и даже было согласно на автономию. В результате, приняв помощь США, курдский народ, вероятно, сейчас всё-таки согласится на полумеры.

Пока территорию патрулируют российские броневики "Тигр". Едут медленно, приветственно отвечая на "моргания" фарами местным, поворотником подсказывая удобный момент для обгона. Военные машут руками встречающей их ребятне. Принцип вежливых людей никто не отменял, и здесь он реально работает.

"Американцы нас за людей не считали, очень высокомерные и наглые. К ним дети бегут - интересно же, а они их отгоняют. Ваши сразу конфетами угощают. Не ведут себя, как хозяева жизни или оккупанты", - рассказал военкору Али, продавец рыбы у моста через Евфрат.

Таким образом, Асад возвращает себе огромные территории без кровопролитных боев, но не без помощи России, разумеется. Чего только стоило военным дипломатам усадить все стороны за стол переговоров в Хеймиме.

Дальнейшая судьба нынешнего опасного обострения будет решаться 22 октября в Сочи - на встрече Путина и Эрдогана, предполагает Коц.

Что даёт операция Турции

Это не первая военная кампания Эрдогана в Сирии. В 2016-2017 годах он выбил ИГИЛ (организация, запрещённая в Российской Федерации) с узкой полосы на турецко-сирийской границе в районе Азаз - Эль-Баб - Джераблус ("Щит Евфрата").

В следующем году он выгнал YPG из одного из курдских кантонов Африна ("Оливковая ветвь"). Если текущая операция окончится успехом, то турки возьмут под контроль узкую полосу вдоль всей сирийско-турецкой границы.

При этом надо уточнить, что территория не отходит к Турции - на отвоёванных землях будет властвовать вооружённая оппозиция из созданной под эгидой Анкары Сирийской национальной армии (СНА). Последняя не признаёт легитимность президента Сирии Башара Асада и требует его отставки.

Что будет с курдами

У них есть четыре варианта. Первый - получить поддержку США. У американцев на подконтрольных СДС территориях за рекой Евфрат десятки баз и тысячи военных. Но Трамп курдов "слил".

На сегодняшнюю просьбу СДС американцам ввести бесполётную зону, или, другими словами, "спасти нас от турецкой авиации", Пентагон ответил приказом - не вступать в боевые действия на стороне СДС, если это приведёт к тёркам со страной НАТО Турцией.

Второй вариант - попросить помощи России и Асада. Последний уже заявил, что готов пойти на контакт с курдами. Однако условие такого контакта состоит в том, чтобы курды признали власть Дамаска. Глава МИД России не раз обвинял США в попытке отколоть Курдистан от Сирии, а правительство Асада называло YPG террористами. На момент написания материала курды не ответили на запрос со Смоленской площади.

Третий путь - воевать до последней капли крови

SDF призывает граждан к "добровольной мобилизации" - желающих ждут на мобилизационных/призывных пунктах, дабы "защитить Рожаву от агрессора" и "выполнить свой долг по защите Родины",

- пишет телеграм-канал Colonelcassad.

Последняя опция - бежать. Пока бегут только обычные граждане. Но, если СДС не получат поддержку извне, бежать придётся и им. Возможно, сейчас они ждут реакции США, ЕС и России.

Интерес России

Если говорить о позиции России, то она заинтересована в том, чтобы Сирия сохранилась единым государством. Идеальный вариант - переход всего Заевфратья под контроль Асада. Однако для этого есть два главных препятствия - присутствие там американских войск и нежелание курдов.

В такой ситуации Москве не остаётся ничего иного, как смириться с турецкой операцией.

Мы знаем и допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, имеется в виду противодействие террористическим элементам в Сирии,

- сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также добавил, что нужно уважать территориальную целостность Сирии. А значит, в конечном счёте Москва будет требовать, чтобы Анкара ушла с занятых территорий и передала их сирийским властям. Учитывая, что Эрдоган не признаёт легитимность Асада, то передавать земли он если и будет, то правительству, которое сформируется после политической трансформации Сирии.