|
"Старик Сорос смеётся скрипучим баритоном": Политолог о беспорядках в Боливии и Чили
19 ноября 2019, 12:24 • 133 • Политика
Политолог Александр Сосновский прокомментировал беспорядки, захлестнувшие Боливию и Чили. "Уверен, скоро появятся листовки со сжатым кулаком и надписью "Пора!". Старик Сорос засмеётся скрипучим баритоном", - считает эксперт.
В Боливии и Чили продолжаются беспорядки и акции протеста. "Пожар" на "заднем дворе" США прокомментировал политолог и главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский.
По его мнению, к социально-политическим сотрясениям в обеих южноамериканских странах приложил руку финансист "цветных" революций Джордж Сорос. Именно на его деньги было создано множество НКО и революционных движений с подозрительно похожими символами и лозунгами.
Напомним, что в Боливии оппозиция и военные вынудили президента Эво Моралеса уйти в отставку. После этого страну захлестнула волна насилия между сторонниками новой власти и сторонниками уже экс-президента.
В Чили обстановка также неспокойна. Там проходят массовые протесты против сильного экономического неравенства в стране, а также дорогостоящих услуг в области образования и здравоохранения. Во время последней акции произошли столкновения с полицией, пострадали порядка 2 тысяч человек, 22 человека погибли.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
133
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 21:24
|
19 ноября 2019, 05:54
|
16 ноября 2019, 22:39
|
17 ноября 2019, 18:09
|
13 ноября 2019, 03:39
|
16 ноября 2019, 06:24
|
13 ноября 2019, 01:54