"Старик Сорос смеётся скрипучим баритоном": Политолог о беспорядках в Боливии и Чили

В Боливии и Чили продолжаются беспорядки и акции протеста. "Пожар" на "заднем дворе" США прокомментировал политолог и главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский.

По его мнению, к социально-политическим сотрясениям в обеих южноамериканских странах приложил руку финансист "цветных" революций Джордж Сорос. Именно на его деньги было создано множество НКО и революционных движений с подозрительно похожими символами и лозунгами.

"Уверен, что скоро на улицах Боливии и Чили появятся листовки со сжатым кулаком и надписью "Еs hora!" - т. е. "пора", и старик Сорос засмеётся скрипучим баритоном", - написал политолог в своём tg-канале "Доктор Сосновский".

Напомним, что в Боливии оппозиция и военные вынудили президента Эво Моралеса уйти в отставку. После этого страну захлестнула волна насилия между сторонниками новой власти и сторонниками уже экс-президента.

В Чили обстановка также неспокойна. Там проходят массовые протесты против сильного экономического неравенства в стране, а также дорогостоящих услуг в области образования и здравоохранения. Во время последней акции произошли столкновения с полицией, пострадали порядка 2 тысяч человек, 22 человека погибли.