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"Старик Сорос смеётся скрипучим баритоном": Политолог о беспорядках в Боливии и Чили

19 ноября 2019, 12:24  •  133 • Политика
Политолог Александр Сосновский прокомментировал беспорядки, захлестнувшие Боливию и Чили. "Уверен, скоро появятся листовки со сжатым кулаком и надписью "Пора!". Старик Сорос засмеётся скрипучим баритоном", - считает эксперт.
В Боливии и Чили продолжаются беспорядки и акции протеста. "Пожар" на "заднем дворе" США прокомментировал политолог и главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский.
По его мнению, к социально-политическим сотрясениям в обеих южноамериканских странах приложил руку финансист "цветных" революций Джордж Сорос. Именно на его деньги было создано множество НКО и революционных движений с подозрительно похожими символами и лозунгами.
"Уверен, что скоро на улицах Боливии и Чили появятся листовки со сжатым кулаком и надписью "Еs hora!" - т. е. "пора", и старик Сорос засмеётся скрипучим баритоном", - написал политолог в своём tg-канале "Доктор Сосновский".
Напомним, что в Боливии оппозиция и военные вынудили президента Эво Моралеса уйти в отставку. После этого страну захлестнула волна насилия между сторонниками новой власти и сторонниками уже экс-президента.
В Чили обстановка также неспокойна. Там проходят массовые протесты против сильного экономического неравенства в стране, а также дорогостоящих услуг в области образования и здравоохранения. Во время последней акции произошли столкновения с полицией, пострадали порядка 2 тысяч человек, 22 человека погибли.

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