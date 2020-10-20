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"Стараются показать признаки жизни": В Европе создаётся новая антироссийская коалиция?

20 октября 2020, 16:40  •  181 • Политика
После визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, а потом в Великобританию появились слухи о создании в Европе новой антироссийской коалиции. По словам Кедми, коалиция остаётся старой, просто время от времени она старается подать признаки жизни.
Израильский дипломат, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми прокомментировал встречу Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и последующую встречу с главой британской разведки Ми-6 Ричардом Муром. Это породило слухи о формировании новой коалиции европейских стран против России, однако Кедми уверен, что главные двигатели антироссийской политики всё те же - это Великобритания, Польша, Турция и Украина.
Нет новой антироссийской коалиции. Они старые. Но время от времени стараются встрепенуться и показать признаки жизни, - отметил Кедми в разговоре с изданием "Украина.ру".
Израильский дипломат считает, что западные страны придерживаются прежней тактики. Они пытаются обострять ситуацию на границах с Россией и использовать эти конфликты в своих интересах. В этом случае Москве необходимо определиться с целями и задачами как на постсоветском пространстве, так и на внешней арене, пишет "Политика сегодня".
В выстраивании диалога Кедми не видит никакого смысла, поскольку Запад на этот самый диалог не идёт. Вместо равноценного диалога западные страны навязывают собеседнику свою точку зрения, как единственно правильную.

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