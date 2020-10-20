"Стараются показать признаки жизни": В Европе создаётся новая антироссийская коалиция?

Израильский дипломат, бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми прокомментировал встречу Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и последующую встречу с главой британской разведки Ми-6 Ричардом Муром. Это породило слухи о формировании новой коалиции европейских стран против России, однако Кедми уверен, что главные двигатели антироссийской политики всё те же - это Великобритания, Польша, Турция и Украина.

Нет новой антироссийской коалиции. Они старые. Но время от времени стараются встрепенуться и показать признаки жизни, - отметил Кедми в разговоре с изданием "Украина.ру".

Израильский дипломат считает, что западные страны придерживаются прежней тактики. Они пытаются обострять ситуацию на границах с Россией и использовать эти конфликты в своих интересах. В этом случае Москве необходимо определиться с целями и задачами как на постсоветском пространстве, так и на внешней арене, пишет "Политика сегодня".

В выстраивании диалога Кедми не видит никакого смысла, поскольку Запад на этот самый диалог не идёт. Вместо равноценного диалога западные страны навязывают собеседнику свою точку зрения, как единственно правильную.