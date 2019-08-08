"Старался не попадать в ребят": Атамбаев сделал публичное признание о бое в его доме

Накануне в селе Кой-Таш Чуйской области начался штурм дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. На сегодня известно, что при боях пострадали больше полусотни человек и один был убит.

Позже сам бывший руководитель республики сделал для СМИ публичное признание. Он заявил, что сам лично брался за оружие. А вот у его сторонников, мол, оружия не было.

"Я стрелял", - признался Атамбаев, уточнив, что это было тогда, когда спецназ, штурмовавший его дом, дошел до третьего этажа.

При этом экс-президент добавил, что "старался не попадать в ребят".