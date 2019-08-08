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"Старался не попадать в ребят": Атамбаев сделал публичное признание о бое в его доме
08 августа 2019, 14:54 • 158 • В мире
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сделал публичное признание для СМИ, заявив, что он стрелял, когда в его доме шел бой со спецназовцами. "Старался не попадать в ребят", - добавил при этом бывший глава республики.
Накануне в селе Кой-Таш Чуйской области начался штурм дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. На сегодня известно, что при боях пострадали больше полусотни человек и один был убит.
Позже сам бывший руководитель республики сделал для СМИ публичное признание. Он заявил, что сам лично брался за оружие. А вот у его сторонников, мол, оружия не было.
"Я стрелял", - признался Атамбаев, уточнив, что это было тогда, когда спецназ, штурмовавший его дом, дошел до третьего этажа.
При этом экс-президент добавил, что "старался не попадать в ребят".
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