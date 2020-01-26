|
"Стар трек" подаст на вас в суд": Трампа высмеяли за логотип космических сил США
26 января 2020, 02:24 • 99 • В мире
Американского лидера Дональда Трампа высмеяли за логотип космических сил США. Новую эмблему он презентовал накануне. "Стар трек" подаст на вас в суд", - написали в комментариях.
Накануне президент США Дональд Трамп представил логотип космических сил США. По его словам, эмблема выбиралась в ходе консультаций с военными и дизайнерами, передают Nation News. Однако символ тут же высмеяли за то, что он слишком похож на эмблему из американского сериала "Звёздный путь".
В частности, сразу после того как американский президент опубликовал новый логотип у себя в Twitter, пользователи заявили, что он - один в один как эмблема "Объединённой федерации планет".
"Стар трек" подаст на вас в суд", - написал в комментариях известный комик Томми Кемпбелл.
Некоторые пользователи тут же сыронизировали, что этот символ будет прекрасно смотреться на зелёной камуфляжной форме космических войск, мол, замаскирует униформу и деревья в космосе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2020, 14:54
|
23 января 2020, 02:54
|
19 января 2020, 07:39
|
19 января 2020, 07:39
|
21 января 2020, 08:09
|
21 января 2020, 11:39
|
25 января 2020, 00:24