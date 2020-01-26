"Стар трек" подаст на вас в суд": Трампа высмеяли за логотип космических сил США

Накануне президент США Дональд Трамп представил логотип космических сил США. По его словам, эмблема выбиралась в ходе консультаций с военными и дизайнерами, передают Nation News. Однако символ тут же высмеяли за то, что он слишком похож на эмблему из американского сериала "Звёздный путь".

В частности, сразу после того как американский президент опубликовал новый логотип у себя в Twitter, пользователи заявили, что он - один в один как эмблема "Объединённой федерации планет".

"Стар трек" подаст на вас в суд", - написал в комментариях известный комик Томми Кемпбелл.

Некоторые пользователи тут же сыронизировали, что этот символ будет прекрасно смотреться на зелёной камуфляжной форме космических войск, мол, замаскирует униформу и деревья в космосе.