"Становится горячее": После голландских данных о "Буке" эксперт сравнил дело МН17 с детской игрой

На платформе для независимых журналистов Bonanza Media были опубликованы данные Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, касающиеся дела о крушении малайзийского Boeing в 2014 году в Донбассе.

В частности, речь идёт о ракетном комплексе "Бук", из которого, как долгое время утверждали следователи JIT, и был сбит самолёт. Однако обнародованные документы говорят о том, что в момент трагедии с МН17 рядом не было вообще ни одного ЗРК этого типа, способного сбить малайзийский Boeing.

Согласно данным голландской разведки, все 11 комплексов располагались на расстоянии не менее 66 километров от места крушения, а три идентифицированных российских комплекса находились на территории нашей страны.

Независимый технический эксперт Юрий Антипов прокомментировал эту информацию у себя в Facebook и сравнил дело МН17 после обнародования данных голландской разведки с детской игрой.

"Ну что же, становится горячее, - заметил эксперт. - В смысле как в детской игре "горячо-холодно"

Фото: скриншот facebook/ynantipov

Сам Антипов уверен, что к гибели самолёта привёл не удар ракеты, а теракт на борту самого воздушного судна. Об этом он не раз рассказывал и в интервью Царьграду, и публиковал на странице в социальной сети доказательства в пользу своей версии.

Напомним, что самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившиеся на борту авиалайнера. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Киев имел в районе катастрофы средства ПВО. Также Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликта.