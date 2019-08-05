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"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на провокацию "Макса Стеклова", угрожавшего детям силовиков
05 августа 2019, 12:09 • 208 • Политика
В Росгвардии дали жёсткий ответ провокатору, который под псевдонимом "Макс Стеклов" угрожал через "Твиттер" детям силовиков. Его дело станет уроком для всех "шутников", пообещали в ведомстве.
В Росгвардии сочли провокацией появившиеся в соцсетях призывы вычислять личности сотрудников силовых ведомств и угрожать их близким. Уроком для таких "шутников" должно стать уголовное дело, возбуждённое Следственным комитетом в отношении "Макса Стеклова", пообещал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Под этим именем в "Твиттере" были опубликованы предложения применять насилие в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. По словам Грибакина, то, что такие призывы появились, "вдвойне удивительно", учитывая, что и росгвардейцы, и военнослужащие - это люди не робкого десятка, имеющие опыт спецопераций в отношении преступных группировок и террористов, которые к тому же защищают граждан от опасности.
"По сути, он вёл себя как провокатор, - отозвался представитель Росгвардии об авторе анонимных угроз. - Возбужденное сейчас уголовное дело станет уроком для всех "шутников" и провокаторов, которые не понимают, где проходит грань между шуткой и реальными угрозами".
Грибакин отметил, что многие пользователи Сети считают, что угрозы в соцсетях теряют силу в реальности, но это не так. К тому же в Росгвардии "с особым вниманием" относятся к угрозам в адрес сотрудников и адекватно на них реагируют, отмечает РИА "Новости".
Напомним, пользователь "Твиттера" "Макс Стеклов" были вычислен и задержан накануне, им оказался 30-летний житель Московской области Владислав Синица. Ему грозит до шести лет лишения свободы по экстремистской статье.
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